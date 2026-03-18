Un intento de robo en Las Heras generó un forcejeo entre el ladrón y una de las víctimas, una posterior persecución y grave accidente vial que derivó en la captura del sospechoso, mientras que la damnificada del atraco sufrió lesiones leves.

Todo esto ocurrió minutos antes de las 8 de este miércoles en San Martín al 500 de Las Heras, donde un delincuente intentó robar una camioneta Ford Ranger.

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

El acusado, con múltiples antecedentes por robos, lesiones y coacciones, entre otros, quedó detenido a disposición de la justicia.

En tanto que la víctima fue asistida en el hospital Lagomaggiore. Su estado de salud es bueno.

Robo, persecución y choque en Las Heras: mirá las fotos y video

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando la pareja de la mujer estacionó la camioneta a metros de una entidad bancaria, donde el hombre debía realizar un trámite.

Ante esto el hombre descendió del rodado y dejó a su mujer en el interior, con el coche encendido.

Quizas aprovechando esto, un ladrón irrumpió en el vehículo e intentó huir, pero la mujer se resistió y comenzó a forcejar con el delincuente.

Esto generó que, a los pocos metros, la camioneta chocara primero con un auto estacionado y luego contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia d esto, la mujer resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Accidente Vial choque (3)

Tras el siniestro, el sujeto abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie, siendo detenido por personal Guardia Urbana Municipal (GUM) en España y Ameghino de Ciudad. Luego fue trasladado por personal policial a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica y efectivos de investigaciones. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del vehículo y del celular del detenido, el cual será peritado.