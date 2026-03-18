18 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Robo

Robo, persecución y choque en Las Heras: mirá las fotos y video

Un intento de robo derivó en una persecución y un grave accidente vial en Las Heras. Una de las víctimas sufrió heridas.

Todo ocurrió esta mañana en pleno Las Heras.&nbsp;

Todo ocurrió esta mañana en pleno Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Un intento de robo en Las Heras generó un forcejeo entre el ladrón y una de las víctimas, una posterior persecución y grave accidente vial que derivó en la captura del sospechoso, mientras que la damnificada del atraco sufrió lesiones leves.

Todo esto ocurrió minutos antes de las 8 de este miércoles en San Martín al 500 de Las Heras, donde un delincuente intentó robar una camioneta Ford Ranger.

Lee además
imputaron a un menor en malargüe tras la investigacion por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda
Un hombre fue víctima de un violento robo en Maipú.

Robo y violenta agresión en Maipú

El acusado, con múltiples antecedentes por robos, lesiones y coacciones, entre otros, quedó detenido a disposición de la justicia.

camioneta accidente (2)

En tanto que la víctima fue asistida en el hospital Lagomaggiore. Su estado de salud es bueno.

Robo, persecución y choque en Las Heras: mirá las fotos y video

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando la pareja de la mujer estacionó la camioneta a metros de una entidad bancaria, donde el hombre debía realizar un trámite.

Ante esto el hombre descendió del rodado y dejó a su mujer en el interior, con el coche encendido.

Quizas aprovechando esto, un ladrón irrumpió en el vehículo e intentó huir, pero la mujer se resistió y comenzó a forcejar con el delincuente.

Esto generó que, a los pocos metros, la camioneta chocara primero con un auto estacionado y luego contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia d esto, la mujer resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Accidente Vial choque (3)

Tras el siniestro, el sujeto abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie, siendo detenido por personal Guardia Urbana Municipal (GUM) en España y Ameghino de Ciudad. Luego fue trasladado por personal policial a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica y efectivos de investigaciones. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del vehículo y del celular del detenido, el cual será peritado.

Temas
Seguí leyendo

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

Dos robos en pocas horas en Luján de Cuyo: persecución y dos ladrones detenidos

Detuvieron a una ex Gran Hermano: la grave denuncia contra Luciana Martínez

Detuvieron a un hombre que robaba medidores de gas en plena Ciudad de Mendoza

Un control policial destapó un robo en Chacras de Coria

Salía de un robo, lo vio pasar en bicicleta y lo mató: a cuatro años del crimen de Emiliano Fernández en Las Heras

Asalto en el centro de Malargüe terminó con una persecución y dos menores detenidos

Robo, persecución y detención en Las Heras

LO QUE SE LEE AHORA
Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

Las Más Leídas

Tiroteo y homicidio en Las Heras. 

Violenta madrugada en Las Heras: asesinaron a un hombre tras un tiroteo

El Plan Estratégico contra el Abigeato en Mendoza logró un resultado inédito en la lucha contra el delito rural

Tras un operativo histórico contra el abigeato rescatan 19 caballos en grave estado y piden ayuda para salvarlos

Juan Manuel Tejada, uno de los condenados.

Condenaron a exfuncionarios de Paco Pérez por malversación con facturas apócrifas

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Crisis económica en Mendoza: estallan las changas y el empleo múltiple para llegar a fin de mes

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda

Imputaron a un menor en Malargüe tras la investigación por robo en banda