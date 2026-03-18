Robo, persecución y choque en Las Heras: mirá las fotos y video

Un intento de robo en Las Heras generó un forcejeo entre el ladrón y una de las víctimas, una posterior persecución y grave accidente vial que derivó en la captura del sospechoso, mientras que la damnificada del atraco sufrió lesiones leves.
Un intento de robo derivó en una persecución y un grave accidente vial en Las Heras. Una de las víctimas sufrió heridas.
Un intento de robo en Las Heras generó un forcejeo entre el ladrón y una de las víctimas, una posterior persecución y grave accidente vial que derivó en la captura del sospechoso, mientras que la damnificada del atraco sufrió lesiones leves.
Todo esto ocurrió minutos antes de las 8 de este miércoles en San Martín al 500 de Las Heras, donde un delincuente intentó robar una camioneta Ford Ranger.
El acusado, con múltiples antecedentes por robos, lesiones y coacciones, entre otros, quedó detenido a disposición de la justicia.
En tanto que la víctima fue asistida en el hospital Lagomaggiore. Su estado de salud es bueno.
Según fuentes policiales, todo comenzó cuando la pareja de la mujer estacionó la camioneta a metros de una entidad bancaria, donde el hombre debía realizar un trámite.
Ante esto el hombre descendió del rodado y dejó a su mujer en el interior, con el coche encendido.
Quizas aprovechando esto, un ladrón irrumpió en el vehículo e intentó huir, pero la mujer se resistió y comenzó a forcejar con el delincuente.
Esto generó que, a los pocos metros, la camioneta chocara primero con un auto estacionado y luego contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia d esto, la mujer resultó lesionada y fue trasladada al Hospital Lagomaggiore.
Tras el siniestro, el sujeto abandonó el rodado e intentó darse a la fuga a pie, siendo detenido por personal Guardia Urbana Municipal (GUM) en España y Ameghino de Ciudad. Luego fue trasladado por personal policial a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó a disposición de la justicia.
En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica y efectivos de investigaciones. La fiscalía interviniente ordenó el secuestro del vehículo y del celular del detenido, el cual será peritado.