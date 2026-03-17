Grave accidente vial en Godoy Cruz entre un auto y una moto: hay un herido

Profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron para asistir al herido

Un grave accidente vial se registró durante la tarde de este martes en el departamento de Godoy Cruz , cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en una esquina sin semáforos . Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración .

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios , quienes realizaron las primeras tareas de asistencia y seguridad tras el siniestro.

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El choque se produjo alrededor de las 14 en la intersección de las calles Colón y Estrada . Tras un llamado al 911 , personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz se desplazó rápidamente hasta la zona para intervenir en el operativo.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos a Sitio Andino, el automóvil circulaba por calle Estrada , donde no hay semáforos , y habría avanzado sin respetar un disco "Pare" .

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios Foto: Cristian Lozano

En ese momento, la motocicleta transitaba por calle Colón en sentido sur, y terminó impactando contra la parte frontal del vehículo.

Las consecuencias del accidente

Producto del fuerte choque, el motociclista habría sufrido una fractura en una de sus piernas. Ante esta situación, bomberos voluntarios le brindaron los primeros auxilios en el lugar mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.

Minutos después, profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron a la escena para evaluar y asistir al herido.

Por estas horas, personal policial y bomberos continúan trabajando en la zona, realizando pericias para determinar con precisión la mecánica del accidente y ordenar el tránsito en el sector.