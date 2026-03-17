17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Grave accidente vial en Godoy Cruz entre un auto y una moto: hay un herido

El accidente vial se produjo en la intersección de calle Colón y Estrada. Personal policial y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz trabajan en la zona.

Profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron para asistir al herido

Profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron para asistir al herido

Foto: ilustrativa
 Por Carla Canizzaro

Un grave accidente vial se registró durante la tarde de este martes en el departamento de Godoy Cruz, cuando un automóvil y una motocicleta colisionaron en una esquina sin semáforos. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de consideración.

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las primeras tareas de asistencia y seguridad tras el siniestro.

Lee además
El accidente vial ocurrió en Buenos Vecinos y Buena Nueva, en Guaymallén. 

Buscan a conductor que atropelló a peatón y se fugó en Guaymallén
Grave accidente vial en Maipú.

Maipú: chocó, volcó y el control de alcoholemia dio un número alarmante

Cómo ocurrió el accidente

El choque se produjo alrededor de las 14 en la intersección de las calles Colón y Estrada. Tras un llamado al 911, personal de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz se desplazó rápidamente hasta la zona para intervenir en el operativo.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos a Sitio Andino, el automóvil circulaba por calle Estrada, donde no hay semáforos, y habría avanzado sin respetar un disco "Pare".

Móvil policial, policía de Mendoza, accidente, robo, operativo, homicidio
En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios

En el lugar trabajan efectivos policiales y Bomberos Voluntarios

En ese momento, la motocicleta transitaba por calle Colón en sentido sur, y terminó impactando contra la parte frontal del vehículo.

Las consecuencias del accidente

Producto del fuerte choque, el motociclista habría sufrido una fractura en una de sus piernas. Ante esta situación, bomberos voluntarios le brindaron los primeros auxilios en el lugar mientras aguardaban la llegada de asistencia médica.

Minutos después, profesionales del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC) arribaron a la escena para evaluar y asistir al herido.

Por estas horas, personal policial y bomberos continúan trabajando en la zona, realizando pericias para determinar con precisión la mecánica del accidente y ordenar el tránsito en el sector.

Temas
Seguí leyendo

Susto en Alta Montaña: una camioneta desbarrancó y provocó un choque múltiple

Murió un hombre tras perder el control de su moto en la Ruta 143 en San Rafael

Un joven de 27 años murió tras un trágico accidente en la Ruta 143 en San Rafael

Rescatan a camionera tras un grave accidente vial en Alta Montaña

Aparatoso vuelco en el Acceso Este de Maipú

Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Maipú: manejaba ebrio y atropelló a una mujer en la vereda

Un automovilista murió al estrellarse contra el paredón de un puente en San Martín

LO QUE SE LEE AHORA
Un hombre fue víctima de un violento robo en Maipú.

Robo y violenta agresión en Maipú

Las Más Leídas

Terrible agresión en Maipú. (Foto ilustrativa).

Lo detuvieron en Maipú por una brutal agresión a su hermana policía

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El amor después del amor: las imágenes que confirmarían el romance entre Fito Páez y Sofía Gala video

"Estoy loco por Sofía". Fito Paéz y Sofía Galan se muestran juntos

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza