Rescatan a camionera tras un grave accidente vial en Alta Montaña

El camión que manejaba la víctima al momento del accidente vial.

Una camionera de 35 años debió ser rescatada por personal de Gendarmería Nacional Argentina luego de quedar atrapada en la cabina del transporte al protagonizar un accidente vial en Ruta 7 , a la altura de Puente del Inca, en tanto que afortunadamente la víctima sólo sufrió golpes leves.

El siniestro ocurrió cerca de las 9 de este jueves a la altura de la Curva del Tiempo, en Punta de Vacas, en Alta Montaña y la víctima fue identificada como Cintia Lucero, quien quedó internada por precaución.

El accidente vial generó demoras en el tránsito, debido al despliegue policial en la zona para realizar los peritajes de rigor con el objetivo de establecer la mecánica del siniestro.

Según la reconstrucción del accidente vial, Lucero manejaba un camión Volvo, dominio VPYJ51, en sentido Chile-Mendoza, transportando una carga de bananas, cuando a la altura de la Curva del Tiempo y por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo y volcó.

El rodado quedó sobre la banquina y la conductora atrapada en la cabina, por lo que debió ser rescatada por personal policial, con la ayuda de bomberos y también de efectivos de Gendarmería Nacional Argentina.

Luego personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a la conductora y le diagnosticó politraumatismos por accidente vial.

La camionera fue derivada al hospital de Uspallata, donde quedó internada. Allí se le practicó un control de alcoholemia y el mismo arrojó resultado negativo.