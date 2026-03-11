11 de marzo de 2026
Aparatoso vuelco en el Acceso Este de Maipú

Una mujer fue protagonista de un grave accidente vial en Rodeo del Medio, Maipú. De milagro no hubo heridos de gravedad.

El accidente vial ocurrió en la mañana de este miércoles.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Una mujer fue víctima de un grave accidente vial ocurrido esta mañana en el Acceso Este, a la altura de Rodeo del Medio, Maipú y de milagro, la conductora resultó ilesa del vuelco, pudiendo aportar detalles de lo ocurrido en el siniestro.

El siniestro ocurrió minutos después de las 6 en el Acceso Este, a la altura del cruce con Ruta 50, en Rodeo del Medio, Maipú.

Grave accidente vial en Rodeo del Medio, Maipú. 
La víctima, identificada por la policía como Yamila Perulan, viajaba sola en el auto cuando se originó el vuelco. Milagrosamente, resultó ilesa de la colisión.

De acuerdo a las primeras pericias, se sabe que Perulan manejaba un Suzuki Fun, patente JGD691, por el Acceso Este hacia el oeste, es decir, con dirección a la Ciudad de Mendoza.

Al parecer, y de acuerdo a las declaraciones de la mujer, otro vehículo encerró al coche de Perulan, provocando que la fémina perdiera el dominio del rodado y volcara, quedando sobre el cantero central que divide ambas manos del Acceso Este.

El rodado sufrió importantes daños pero la conductora, afortunadamente, pudo salir por sus propios medios.

En la escena del accidente trabajó Tránsito Municipal, Policía de esa jurisdicción y Científica, entre otros.

Horas antes, en Guaymallén, se originó un accidente vial similar, con un joven que también salvó su vida de milagro al volcar con su auto en El Bermejo.

