4 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito interrumpido

Accidente vial en pleno centro mendocino: una camioneta impactó contra el Metrotranvía

El accidente vial ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Belgrano y Montevideo. No hubo heridos, pero el tránsito ferroviario quedó suspendido en ese tramo.

El accidente vial ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Belgrano y Montevideo

El accidente vial ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Belgrano y Montevideo

 Por Carla Canizzaro

Un accidente vial ocurrido en la intersección de calle Belgrano y Montevideo obligó a interrumpir el servicio del Metrotranvía este martes por la noche.

El siniestro se registró alrededor de las 20.30, cuando una camioneta colisionó con una formación del metro que circulaba por la zona.

Lee además
Qué pasó con Ernestina Pais: chocó, se negó al test de alcoholemia y le secuestraron el auto
Escándalo

Una famosa conductora chocó, se negó al test de alcoholemia y le secuestraron el auto
Terrible accidente en Maipú: la menor debió ser internada en el Hospital Español.
Grave accidente vial

Una nena fue atropellada en Maipú, sufrió fractura de paladar y está en terapia

Los detalles del accidente en parador Belgrano

Según la información preliminar, el vehículo transitaba por calle Belgrano en sentido sur-norte y, al intentar girar a la izquierda, impactó contra el Metrotranvía, que avanzaba en la misma dirección y ya había emitido la señal sonora para advertir su paso.

movil policial noche.png
Afortunadamente, no se registraron personas heridas

Afortunadamente, no se registraron personas heridas

El hecho tuvo lugar a la altura del parador Belgrano, uno de los más concurridos del recorrido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas, aunque el conductor de la camioneta resultó de milagro. Cabe recordar que en ese sector está prohibido el giro a la izquierda.

Como consecuencia del choque, el servicio del Metrotranvía permanece interrumpido en ese tramo mientras se realizan las tareas correspondientes.

En declaraciones con Canal 7, el conductor involucrado aseguró que había visto el cartel que prohíbe doblar a la izquierda, pero explicó que confundió la señal sonora del Metrotranvía con la de una ambulancia que también circulaba por calle Belgrano, motivo por el cual avanzó con la maniobra indebida.

Temas
Seguí leyendo

Se descompensó mientras manejaba y murió tras perder el control de su auto en Maipú

Terrible accidente vial en Maipú: dos heridos

Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

​Atropelló y mató a un peatón en San Rafael: ¿qué determinó el dosaje de alcohol?

Violento choque entre un auto y un colectivo en San Rafael: hay heridos

Un camión volcó en Alta Montaña y el conductor quedó atrapado

Piden ayuda para la familia del niño de 12 años que murió en un accidente vial en San Martín

Volcó en la Ruta Nacional 7, fue despedido del auto y se encuentra hospitalizado

LO QUE SE LEE AHORA
La fiscal Andrea Lazo decidió imputar al hombre que mató a un ladrón en Las Heras
Avanza la investigación

Quedó en libertad, pero imputado: qué delito le atribuyen al comerciante que mató a un ladrón en Las Heras

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 4 de marzo: números ganadores del sorteo 3353

Grave agresión a dos hombres en Luján de Cuyo.
riña callejera

Luján de Cuyo: violenta agresión a dos hombres tras una denuncia por ruidos molestos

Pronóstico clave para la Vendimia: calor y lluvias nocturnas
Para tener en cuenta

¿Vendimia bajo el agua?: cómo estará el tiempo para la Fiesta de la Cosecha y el Acto Central

LLuvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza
El clima

Lluvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Quién es Catalina Titi Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026
Polémica

Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026