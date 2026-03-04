Accidente vial en pleno centro mendocino: una camioneta impactó contra el Metrotranvía

El accidente vial ocurrió cerca de las 20.30 en la intersección de Belgrano y Montevideo

Un accidente vial ocurrido en la intersección de calle Belgrano y Montevideo obligó a interrumpir el servicio del Metrotranvía este martes por la noche.

El siniestro se registró alrededor de las 20.30 , cuando una camioneta colisionó con una formación del metro que circulaba por la zona.

Grave accidente vial Una nena fue atropellada en Maipú, sufrió fractura de paladar y está en terapia

Escándalo Una famosa conductora chocó, se negó al test de alcoholemia y le secuestraron el auto

Según la información preliminar, el vehículo transitaba por calle Belgrano en sentido sur-norte y, al intentar girar a la izquierda , impactó contra el Metrotranvía, que avanzaba en la misma dirección y ya había emitido la señal sonora para advertir su paso.

El hecho tuvo lugar a la altura del parador Belgrano , uno de los más concurridos del recorrido. Afortunadamente, no se registraron personas heridas , aunque el conductor de la camioneta resultó de milagro. Cabe recordar que en ese sector está prohibido el giro a la izquierda .

Como consecuencia del choque, el servicio del Metrotranvía permanece interrumpido en ese tramo mientras se realizan las tareas correspondientes.

En declaraciones con Canal 7, el conductor involucrado aseguró que había visto el cartel que prohíbe doblar a la izquierda, pero explicó que confundió la señal sonora del Metrotranvía con la de una ambulancia que también circulaba por calle Belgrano, motivo por el cual avanzó con la maniobra indebida.