Quién es Catalina 'Titi' Tcherkaski y por qué está en el foco de la tormenta en Gran Hermano 2026

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, todas las miradas dentro de la casa apuntan a Catalina “Titi” Tcherkaski, señalada por sus compañeros.

Catalina “Titi” Tcherkaski: su historia y el motivo por el que es cuestionada en Gran Hermano 2026 Catalina “Titi” Tcherkaski tiene 23 años, es influencer y estudiante, y llega desde el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de ingresar a Gran Hermano, construyó una fuerte presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde comparte sin filtros aspectos de su vida cotidiana, sus vínculos personales y sus experiencias amorosas.

Al definirse, Titi se describe como una persona inquieta, a la que no le gusta estar sola y que disfruta del intercambio intenso con los demás. En su presentación dejó en claro qué planea aportar al juego: anécdotas, discusiones y entretenimiento dentro de la casa.

En las últimas horas, la tiktoker quedó en el centro de las críticas por parte de algunos compañeros. Durante una charla con Big en la sala de stream, Carmiña Masi apuntó directamente contra ella. Primero la llamó “Toti” y luego lanzó duras frases: “Se cree la lidercita… ‘ay, yo soy famosa porque me hice viral discutiendo con la policía’. Como dice Chilavert: ‘tú no has ganado nada’. Te quiero ver en una placa y que te salve la gente. En la vida no has ganado nada. Te saco”.

Además, Juani Caruso manifestó su malestar al sentirse excluido y señalado por comentarios realizados a sus espaldas. Según se vio en la transmisión, Catalina “Titi” Tcherkaski realizó comentarios sobre él en su ausencia, por lo que quedó entre las apuntadas y desató un intenso debate en redes sociales, con opiniones divididas a favor y en contra. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.