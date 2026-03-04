Caos absoluto en MasterChef Celebrity: tensión, cruces y un delantal negro

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado determinó qué participante no logró cumplir con el desafío y debió vestir el delantal negro .

En la última gala de MasterChef Celebrity , el certamen volvió a sorprender a los fanáticos con un desafío diferente. En esta oportunidad, los participantes debieron replicar una tarta Banoffee , el tradicional postre británico. Para esta instancia especial, el programa contó con la participación de exfiguras como Roberto Moldavsky, Vicky Xipolitakis, Mica Viciconte, el Mono de Kapanga y Tomás Fonzi , quienes se sumaron para acompañar a los concursantes.

La modalidad fue explicada por Damián Betular, quien detalló que cuatro invitados cocinarían en duplas , mientras que Mica Viciconte cumpliría el rol de comodín . Sin embargo, al advertir que faltaba un ayudante en la cocina, Wanda Nara se ofreció a cocinar . Ante la confusión, la conductora propuso una salida inesperada y convocó a Miguel Granados para que se hiciera cargo de la conducción , una decisión que despejó las dudas del público.

Las duplas se organizaron de la siguiente manera: el Turco cocinó junto a Roberto Moldavsky, Cachete Sierra trabajó con Tomás Fonzi, Ian Lucas hizo equipo con Vicky Xipolitakis, Marixa Balli se unió al Mono de Kapanga y Maxi López compartió estación con Wanda Nara. Durante la preparación, los errores y desacuerdos comenzaron a salir a la luz, especialmente en uno de los equipos .

Al momento de la devolución, Germán Martitegui fue tajante: “Ustedes empezaron a pelear y arreglar sus cuentas pendientes cuando estaban pesando, así que pesaron cualquier cosa y no escucharon a Mica Viciconte”, les reclamó a Wanda Nara y Maxi López. La conductora no se quedó callada y retrucó: “Mica no hizo nada”, lanzó contra la campeona de MasterChef Celebrity 3, ya fuera del estudio, y agregó que era capaz de “ponerse los guantes de boxeo como ella” para defender su torta.

Turco Husain Turco Husain recibió el delantal negro en MasterChef Celebrity

Finalmente, el jurado dio su veredicto: Ian Lucas tuvo el mejor plato de la noche, Maxi Balli y Cachete Sierra se salvaron, Maxi López avanzó de instancia y el peor desempeño fue el del Turco Husain, quien recibió el delantal negro. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.