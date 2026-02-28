Quiénes subieron al balcón y quiénes obtuvieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este viernes 27 de febrero
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este viernes en una gala marcada por la exigencia y la creatividad. En esta oportunidad, los participantes debieron afrontar un desafío complejo: idear y ejecutar platos pensados para ser el emblema de sus hipotéticos restaurantes.
La consigna no fue sencilla y rápidamente complicó a varios de los famosos. La necesidad de contar una historia a través del plato jugaron un papel clave en el desempeño de cada uno. Algunos lograron destacarse por su originalidad y precisión, mientras que otros no consiguieron convencer al jurado.
En ese contexto, Ian Lucas, Marixa Balli y Cachete Sierra fueron quienes mejor interpretaron la consigna y subieron al balcón. Del otro lado, la noche no fue favorable para La Joaqui y Sofía Gonet. Ambas no lograron cumplir con las expectativas y recibieron el delantal gris.