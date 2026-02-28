Quiénes subieron al balcón y quiénes obtuvieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Por Juan Pablo Strappazzon







Este viernes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este viernes 27 de febrero Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este viernes en una gala marcada por la exigencia y la creatividad. En esta oportunidad, los participantes debieron afrontar un desafío complejo: idear y ejecutar platos pensados para ser el emblema de sus hipotéticos restaurantes.

La consigna no fue sencilla y rápidamente complicó a varios de los famosos. La necesidad de contar una historia a través del plato jugaron un papel clave en el desempeño de cada uno. Algunos lograron destacarse por su originalidad y precisión, mientras que otros no consiguieron convencer al jurado.

Embed - Los 15 platos de Masterchef Celebrity para intentar abrir un restaurante En ese contexto, Ian Lucas, Marixa Balli y Cachete Sierra fueron quienes mejor interpretaron la consigna y subieron al balcón. Del otro lado, la noche no fue favorable para La Joaqui y Sofía Gonet. Ambas no lograron cumplir con las expectativas y recibieron el delantal gris.

