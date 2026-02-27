Fiesta de la Vendimia: las reinas departamentales iniciaron la Convivencia Real.

En el marco de los festejos por el 90° aniversario de la Fiesta de la Vendimia , las 18 reinas al cetro nacional iniciaron formalmente este viernes la Convivencia Real 2026 . El evento tuvo lugar en el hotel Fuente Mayor de la Ciudad de Mendoza, donde las soberanas residirán y cumplirán con una agenda intensiva hasta la noche de la elección.

El arribo de las reinas estuvo marcado por un clima de fervor popular, con el acompañamiento de intendentes, directores de cultura, familiares y agrupaciones de apoyo. El subsecretario de Cultura, Diego Gareca , encabezó el acto de bienvenida, destacando el esfuerzo logístico y el compromiso de cada municipio en el desarrollo del calendario vendimial.

"Hemos realizado un gran trabajo conjunto con mucho esfuerzo y dedicación. Mi reconocimiento es profundo por el compromiso puesto en cada celebración departamental, que año tras año crecen en calidad", señaló el funcionario.

Por su parte, la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes , y la virreina, Sofía Perfumo , instaron a las candidatas a vivir este proceso con unión y compañerismo , resaltando la relevancia histórica de representar a la provincia en un aniversario tan significativo.

Ejes de formación y agenda técnica

Durante la convivencia, las aspirantes participarán de una serie de instancias formativas diseñadas para fortalecer su rol como embajadoras de la provincia. Los pilares de la capacitación de este año incluyen:

Vitivinicultura y Tradición: catas de vino guiadas, historia de la Vendimia y conocimientos técnicos sobre procesos productivos.

Comunicación Estratégica: talleres de oratoria, manejo de redes sociales y gestión de la exposición mediática.

Identidad y Cultura: clases de danzas folclóricas, cocina cuyana y protocolo.

Salud y Bienestar: charlas sobre salud integral y manejo del estrés durante la semana de mayor exposición.

Rumbo el Acto Central

La Convivencia Real representa el tramo final del camino hacia el Acto Central. Además de las capacitaciones, las soberanas mantendrán encuentros con la Comisión de Reinas Nacionales (Corenave) y la Comisión de Virreinas Nacionales (Covinave), consolidando el vínculo con la historia de la institución vendimial.

Con el inicio de esta etapa, Mendoza entra en la recta final de su fiesta máxima, reafirmando una tradición que cumple nueve décadas integrando el trabajo, la cultura y la identidad del pueblo mendocino.