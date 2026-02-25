El valiente compromiso de la reina de Maipú para blindar a los jóvenes contra el bullying.

Hay momentos en la historia de la Fiesta de la Vendimia donde la belleza del ritual cede el paso a la urgencia de la realidad. Julieta Crespi , la reina de Maipú , decidió que su reinado se transforme en un frente de batalla contra una de las problemáticas más dolorosas de la adolescencia actual: el bullying .

En una charla profunda con Mike Bartoluce , en El Back de Vendimia , Julieta recordó el instante en que escuchó su nombre bajo las estrellas de Maipú: "Lo primero que se me vino a la cabeza fue la increíble responsabilidad que estaba tomando" , confesó con una mezcla de orgullo y humildad.

Para ella, portar los atributos departamentales es, ante todo, un compromiso social que busca dejar una huella en los 90 años de historia vendimial.

Bajo el nombre "Maipú Libre de Bullying" , la soberana -que cursa el tercer año de Administración en la UNCUYO- busca que el 2026 sea declarado el año de la prevención contra el bullying. Su visión es clara: blindar a las infancias y juventudes mediante la capacitación y la toma de conciencia .

"El bullying es una problemática que crece constantemente y afecta a cientos de niños y adolescentes. Es fundamental que, desde el lugar que ocupemos, aprendamos qué podemos hacer para prevenirlo", señaló Julieta con la seguridad de quien gestiona no solo con el corazón, sino con formación profesional.

A pesar de no haber vivido el acoso en carne propia, la empatía de la soberana se encendió durante las capacitaciones distritales. Al escuchar relatos de otras jóvenes que confesaron haber sido víctimas de odio en redes sociales durante la propia convivencia vendimial, Julieta entendió que su voz debía ser el megáfono de quienes hoy sufren en silencio tras una pantalla.

La calidez detrás de los atributos

Luego de risas, juegos, anécdotas y demás, la entrevista alcanzó su punto más sensible cuando Julieta se enfrentó a una fotografía de su infancia.

Con solo cuatro años, ya lucía una corona de juguete, sin saber que el destino le tenía reservada una de verdad. "A esa Julieta chiquita le diría que no se detenga, que la mujer de hoy está orgullosa de la niña que fue", relató conmovida.

12 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Maipú, Julieta Crespi, el back Ya a los 4 años, Julieta soñaba con ser reina de la Vendimia. Foto: Cristian Lozano

Ese entorno de amor y contención es el que vive a diario en su hogar junto a sus padres y su hermano, y que se hizo presente en la entrevista a través de una divertida "Llamada Real" a su madre, Verónica.

Entre risas por una broma cómplice, quedó en evidencia el pilar fundamental que sostiene a la reina: una familia que la acompaña a cada paso, desde la confección de carteles hasta el apoyo emocional en los días de mayor exposición.

Un legado que trasciende

Para Julieta Crespi, la Vendimia es "trabajo, esfuerzo y mucha esperanza". Esos mismos valores son los que proyecta llevar al escenario del Frank Romero Day el próximo 7 de marzo. Su objetivo no es solo alcanzar los atributos nacionales, sino humanizar la corona, demostrando que una reina es, ante todo, una ciudadana comprometida con su tiempo.

12 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de Maipú, Julieta Crespi, el back Foto: Cristian Lozano

