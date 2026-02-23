23 de febrero de 2026
Lavalle coronó a Micaela Canselmo como su nueva reina de la Vendimia 2026

Micaela Canselmo, representante de La Pega, se consagró reina de Lavalle y, de este modo, Mendoza completó su cuadro de soberanas para la Fiesta de la Vendimia.

Tras la reprogramación por fuertes tormentas, el predio verde del Polideportivo Municipal de Lavalle volvió a vibrar. En una noche que combinó tradición, fe y tecnología, el departamento eligió a su nueva reina, cerrando así el calendario de coronaciones departamentales de cara a la Fiesta de la Vendimia 2026.

Con 48 votos, Micaela Canselmo se consagró como la flamante reina de la Vendimia de Lavalle. La joven representante de La Pega fue secundada por Tania Astudillo Torres de Gustavo André.

"Espero representar de la mejor manera a Lavalle", expresó emocionada Micaela al recibir los atributos de la corona 2025, agradeciendo especialmente el apoyo de su familia y de sus compañeras de mandato.

A través de un relato emotivo, la obra celebró las nueve décadas de trabajo que transformaron el desierto en oasis. Los puntos más destacados fueron:

  • Homenaje ancestral: se puso en valor la sabiduría de la cultura Huarpe en el manejo del agua.

  • Identidad productiva: el escenario se tiñó con los colores del melón y la miel, dos de los motores económicos del departamento.

  • Inclusión federal: por primera vez, participaron los Ballets Municipales del secano (Lagunas del Rosario, San Pedro y La Asunción), integrando a las zonas más alejadas a la celebración central.

  • Música en vivo: Un ensamble de talentos locales musicalizó cada cuadro, elevando la potencia del despliegue artístico.

"90 cosechas de historias" fue el nombre de Fiesta de la Vendimia de Lavalle.

Presencia de autoridades y compromiso institucional

El intendente Edgardo González, notablemente conmovido en su tercera vendimia al frente de la gestión, estuvo acompañado por figuras clave del gabinete provincial como Rodolfo Vargas Arizu (Producción), Mercedes Rus (Seguridad) y Diego Gareca (Cultura). También engalanaron la noche las actuales soberanas nacionales, Alejandrina Funes y Sofía Perfumo.

El evento, que fue de entrada gratuita y contó con medidas de accesibilidad, inició con la tradicional Bendición de los Frutos, donde referentes religiosos y autoridades brindaron por el "vino nuevo", símbolo de la esperanza renovada tras superar las adversidades climáticas del año.

Lavalle, el centro de Mendoza esta semana

Con la elección terminada, el departamento no descansa, ya que se convierte en el epicentro de los eventos oficiales de la provincia:

  • Paseo Federal: del 23 al 25 de febrero Lavalle recibe a todos los departamentos desde las 19.
  • Bendición Provincial de los Frutos: se celebrará el viernes 27 de febrero y marcará el inicio formal de los actos centrales de la Vendimia Nacional.
