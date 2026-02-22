22 de febrero de 2026
Sitio Andino
Lavalle reprograma su Fiesta de la Vendimia por las tormentas del sábado: cuándo y dónde será

La comuna del norte mendocino cambió la fecha de su fiesta departamental. Durante el festejo, se elegirá a la Reina de la Vendimia de Lavalle y piden llevar DNI.

La Fiesta de la Vendimia de Lavalle marcará un precedente, ¿por qué?

Por Sitio Andino Sociedad

Debido a las inclemencias climáticas del día sábado 21 de febrero, la Fiesta de la Vendimia de Lavalle fue reprogramada para la noche de este domingo. El festejo se llevará a cabo bajo el nombre “90 cosechas de historias”, una apuesta que busca honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro del departamento. En esta nota, más detalles sobre la celebración.

Otavio Gonzeli, emocionado, celebra en Junín tras quedarse con la octava etapa del giro mendocino, la Vuelta de Mendoza.
el panorama completo

Vuelta de Mendoza: Otavio Gonzeli ganó la octava etapa y se viene la definición en alta montaña
Lavalle celebra su fiesta de la Vendimia 90 Cosechas de Historias.
Festejo

Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

La cita, no obstante, es en el mismo lugar: el predio verde del Polideportivo Municipal a partir de las 20 horas.

Festejo lavallino: un viaje sensorial por la memoria

El Acto Central, dirigido por Moisés Moral con guion de Brian Sanjurjo, promete ser un despliegue artístico de alto impacto. La trama se centra en el 90° aniversario de la emblemática finca “La Esperanza”, utilizando este hito como hilo conductor para relatar nueve décadas de esfuerzo y sacrificio.

A través de un personaje entrañable, la puesta en escena recorrerá:

  • La herencia huarpe y las raíces ancestrales.
  • El sacrificio de los labradores que transformaron el desierto en oasis.
  • El dulzor de los frutos locales como símbolo de recompensa.
via blanca de las reinas, vendimia 2017, carro lavalle - 285344
Lavalle será el epicentro de la Bendición de los Frutos.

Este año, Lavalle marca un precedente al incorporar el Laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) para su campaña de difusión. Mediante el rescate de archivos históricos, fotografías inéditas de ex representantes y recortes de diarios antiguos, el municipio ha logrado una propuesta audiovisual que invita a la nostalgia y al reencuentro con la identidad lavallina.

Un calendario con hitos históricos

La celebración de este año no es una más en el calendario. El departamento vivirá eventos de relevancia provincial:

VENDIMIA LAVALLE
La fiesta de la Vendimia

La fiesta de la Vendimia "90 Cosechas de Historias", de Lavalle, es con entrada es libre y gratuita.

Un dato para tener en cuenta es que la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además de la Bendición de los Frutos departamental y el espectáculo artístico, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Paseo de artesanos y emprendedores.
  • Patio gastronómico con platos típicos.
  • Transmisión en vivo: Para quienes no puedan asistir, el evento se emitirá por las redes oficiales (Facebook: Lavalle Municipio y YouTube: muni.lavallemza).
