Lavalle reprograma su Fiesta de la Vendimia por las tormentas del sábado: cuándo y dónde será

Debido a las inclemencias climáticas del día sábado 21 de febrero, la Fiesta de la Vendimia de Lavalle fue reprogramada para la noche de este domingo. El festejo se llevará a cabo bajo el nombre “90 cosechas de historias”, una apuesta que busca honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro del departamento. En esta nota, más detalles sobre la celebración.
Fiesta de la Vendimia de Lavalle: ¿cuándo y dónde tendrá lugar?
Festejo lavallino: un viaje sensorial por la memoria
El Acto Central, dirigido por Moisés Moral con guion de Brian Sanjurjo, promete ser un despliegue artístico de alto impacto. La trama se centra en el 90° aniversario de la emblemática finca “La Esperanza”, utilizando este hito como hilo conductor para relatar nueve décadas de esfuerzo y sacrificio.
A través de un personaje entrañable, la puesta en escena recorrerá:
La herencia huarpe y las raíces ancestrales.
El sacrificio de los labradores que transformaron el desierto en oasis.
El dulzor de los frutos locales como símbolo de recompensa.
Este año, Lavalle marca un precedente al incorporar el Laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) para su campaña de difusión. Mediante el rescate de archivos históricos, fotografías inéditas de ex representantes y recortes de diarios antiguos, el municipio ha logrado una propuesta audiovisual que invita a la nostalgia y al reencuentro con la identidad lavallina.
Un calendario con hitos históricos
La celebración de este año no es una más en el calendario. El departamento vivirá eventos de relevancia provincial:
Bendición de los Frutos: Lavalle será sede de este acto sagrado el próximo 27 de febrero.
Un dato para tener en cuenta es que la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además de la Bendición de los Frutos departamental y el espectáculo artístico, los asistentes podrán disfrutar de:
Paseo de artesanos y emprendedores.
Patio gastronómico con platos típicos.
Transmisión en vivo: Para quienes no puedan asistir, el evento se emitirá por las redes oficiales (Facebook: Lavalle Municipio y YouTube: muni.lavallemza).