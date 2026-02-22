Lavalle reprograma su Fiesta de la Vendimia por las tormentas del sábado: cuándo y dónde será

La Fiesta de la Vendimia de Lavalle marcará un precedente, ¿por qué?

Debido a las inclemencias climáticas del día sábado 21 de febrero, la Fiesta de la Vendimia de Lavalle fue reprogramada para la noche de este domingo . El festejo se llevará a cabo bajo el nombre “90 cosechas de historias” , una apuesta que busca honrar el pasado, celebrar el presente y proyectar el futuro del departamento. En esta nota, más detalles sobre la celebración.

Las intensas lluvias que se apoderaron de la tarde-noche del sábado forzaron a la comuna del norte mendocino a cambiar la fecha de su Vendimia . Para resguardar a los vecinos y turistas que desean disfrutar del espectáculo, se optó por cambiar la celebración a este 22 de febrero. La entrada es libre y gratuita, pero desde la comuna recuerdan que hay que asistir con DNI para la elección de las reinas .

Festejo Lavalle vive su Vendimia 2026: "90 cosechas de historias", un homenaje a su identidad

La cita, no obstante, es en el mismo lugar: el predio verde del Polideportivo Municipal a partir de las 20 horas.

El Acto Central, dirigido por Moisés Moral con guion de Brian Sanjurjo , promete ser un despliegue artístico de alto impacto. La trama se centra en el 90° aniversario de la emblemática finca “La Esperanza” , utilizando este hito como hilo conductor para relatar nueve décadas de esfuerzo y sacrificio.

A través de un personaje entrañable, la puesta en escena recorrerá:

La herencia huarpe y las raíces ancestrales.

y las raíces ancestrales. El sacrificio de los labradores que transformaron el desierto en oasis.

que transformaron el desierto en oasis. El dulzor de los frutos locales como símbolo de recompensa.

Este año, Lavalle marca un precedente al incorporar el Laboratorio de IA (Inteligencia Artificial) para su campaña de difusión. Mediante el rescate de archivos históricos, fotografías inéditas de ex representantes y recortes de diarios antiguos, el municipio ha logrado una propuesta audiovisual que invita a la nostalgia y al reencuentro con la identidad lavallina.

Un calendario con hitos históricos

La celebración de este año no es una más en el calendario. El departamento vivirá eventos de relevancia provincial:

Paseo Federal: por primera vez, se realizará en el Polideportivo Municipal del 23 al 25 de febrero, reuniendo a visitantes de toda la provincia.

por primera vez, reuniendo a visitantes de toda la provincia. Bendición de los Frutos: Lavalle será sede de este acto sagrado el próximo 27 de febrero.

La fiesta de la Vendimia "90 Cosechas de Historias", de Lavalle, es con entrada es libre y gratuita.

Un dato para tener en cuenta es que la entrada es libre y gratuita, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además de la Bendición de los Frutos departamental y el espectáculo artístico, los asistentes podrán disfrutar de: