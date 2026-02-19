La Vendimia llega a Lavalle: los 18 departamentos mostrarán su identidad en el Paseo Federal.

El calendario de la Fiesta de la Vendimia suma uno de sus hitos más esperados y con mayor arraigo territorial: el Paseo Federal . Este año, el encuentro se traslada al norte provincial, teniendo como sede el predio verde del Polideportivo Municipal de Lavalle , en Villa Tulumaya.

Desde el próximo lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero, a partir de las 19, mendocinos y turistas podrán disfrutar de una propuesta que busca poner en valor la identidad de cada rincón de la provincia.

El evento es organizado de manera conjunta por el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE -a través de la Subsecretaría de Cultura- y la Municipalidad de Lavalle, con la colaboración de las 18 comunas.

El Paseo Federal funciona como la "vidriera" de Mendoza. Durante tres jornadas, cada departamento contará con un espacio para exhibir su gastronomía típica, tradiciones y oferta turística . Además de los stands institucionales, el público podrá recorrer un amplio patio de comidas y una feria de artesanos locales.

Fiesta de la Vendimia: todo listo para una nueva edición del Paseo Federal.

La propuesta artística será el corazón de las noches, con un escenario que recibirá a cuerpos de danzas folclóricas, músicos en vivo y presentaciones especiales que reflejan el sentir de cada comunidad.

paseo federal 3 Durante el Paseo Federal, cada departamento destaca su gastronomía típica, tradiciones y oferta turística.

Cronograma de presentaciones

Para asegurar que todos los departamentos tengan su momento de protagonismo, la actividad se ha dividido en tres bloques diarios:

Lunes 23: la apertura estará a cargo de Guaymallén, San Rafael, Luján de Cuyo, Tupungato, Godoy Cruz y San Martín.

Martes 24: será el turno de General Alvear, La Paz, Junín, Tunuyán, Ciudad de Mendoza y San Carlos.

Miércoles 25: el cierre contará con la presencia de Malargüe, el anfitrión Lavalle, Las Heras, Maipú, Rivadavia y Santa Rosa.

Desde la organización destacan que el Paseo Federal no es solo un evento previo a la Fiesta Nacional, sino un espacio de integración genuina. La entrada será libre y gratuita, invitando a las familias a ser parte de esta celebración que celebra la diversidad cultural y el esfuerzo productivo de Mendoza.