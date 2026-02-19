Vendimia 2026: cuáles serán los puntos de canje de entradas

Vendimia: arrancó la venta de entradas para turistas y hay expectativas por la Repetición.

El gobierno provincial dio a conocer cuáles serán los puntos de canje de entradas para la Fiesta de la Vendimia . Los tickets se agotaron y ahora los espectadores tendrán que retirar la entrada física para ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day .

El Acto Central y repetición de la Fiesta de la Vendimia , con su espectáculo "90 cosechas de una misma cepa" y la dirección general de Pablo Mariano Perri , se realizarán el sábado 7 y domingo 8 de marzo.

El Back de Vendimia 2026 Agustina Giacomelli, reina con vocación, raíces y sensibilidad para representar a Tunuyán

espacio cultural le parc La orquesta de la Fiesta de la Vendimia, víctima de un robo durante los ensayos

El primer día se podrá disfrutar de la puesta en escena del espectáculo artístico, elección y coronación de la nueva soberana nacional, además de la participación de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo .

La celebración continuará el domingo 8 de marzo, con la tradicional repetición de "90 cosechas de una misma cepa" , con la participación de los mendocinos Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos , para cerrar la noche con la actuación de Luciano Pereyra .

Vendimia 2025

Cuáles serán los puntos de canje de entradas para la Fiesta de la Vendimia

Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital Entrada Web, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo, en diversos puntos de la provincia.

De este modo, la celebración mayor de Mendoza volverá a convocar a miles de personas en el Teatro Griego Frank Romero Day, con una propuesta artística que promete emoción, identidad y un gran despliegue escénico.

Teatro Independencia: en Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

Chile y Espejo, Ciudad de Mendoza. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18. Espacio Julio Le Parc : en Mitre y Godoy Cruz. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

: en Mitre y Godoy Cruz. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18. Auditorio Ángel Bustelo: en Virgen del Carmen de Cuyo 610. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

en Virgen del Carmen de Cuyo 610. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18. Subsecretaría de Cultura: en Gutiérrez 204. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18.

en Gutiérrez 204. Atención desde el lunes 2 al domingo 8 de marzo, 9 a 18. Teatro Roma: en Avenida Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael. Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21.

en Avenida Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael. Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 13 y de 17 a 21. Casa de la Cultura San Martín: en 9 de Julio y Sarmiento. Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18hs.

en 9 de Julio y Sarmiento. Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 9 a 18hs. Auditorio Municipal de Tunuyán: en Leandro Alem 750. Atención desde el lunes 2 al viernes 6 de marzo, de 10 a 13 y de 18 a 21hs.

La buena noticia para aquellos que quieran pasar una noche musical, es que para los días lunes y martes aún quedan entradas disponibles. Durante estas dos noches se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.

El lunes 9 se presentarán Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos .

y . El martes 10 será el turno para Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva.

Los valores de las entradas son:

Sector Malbec: $65.000,

Cabernet Sauvignon: $55.000,

Chardonnay: $35.000,

Tempranillo 2, 3 y 4: $55.000,

Tempranillo 1 y 5: $45.000,

Bonarda: $35.000.

Mientras que, los abonos para las dos noches quedaron de la siguiente forma: