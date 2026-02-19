Vendimia 2026: cuáles serán los puntos de canje de entradas

El gobierno provincial dio a conocer cuáles serán los puntos de canje de entradas para la Fiesta de la Vendimia. Los tickets se agotaron y ahora los espectadores tendrán que retirar la entrada física para ingresar al Teatro Griego Frank Romero Day.
El Acto Central y repetición de la Fiesta de la Vendimia, con su espectáculo "90 cosechas de una misma cepa" y la dirección general de Pablo Mariano Perri, se realizarán el sábado 7 y domingo 8 de marzo.
El primer día se podrá disfrutar de la puesta en escena del espectáculo artístico, elección y coronación de la nueva soberana nacional, además de la participación de Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
La celebración continuará el domingo 8 de marzo, con la tradicional repetición de "90 cosechas de una misma cepa", con la participación de los mendocinos Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos, para cerrar la noche con la actuación de Luciano Pereyra.
Una vez realizada la compra a través de la plataforma digital Entrada Web, será obligatorio efectuar el canje por la entrada física. Este trámite podrá realizarse desde el lunes 2 de marzo, en diversos puntos de la provincia.
De este modo, la celebración mayor de Mendoza volverá a convocar a miles de personas en el Teatro Griego Frank Romero Day, con una propuesta artística que promete emoción, identidad y un gran despliegue escénico.
La buena noticia para aquellos que quieran pasar una noche musical, es que para los días lunes y martes aún quedan entradas disponibles. Durante estas dos noches se realizarán espectáculos musicales sin repetición del Acto Central.
Los valores de las entradas son:
Mientras que, los abonos para las dos noches quedaron de la siguiente forma: