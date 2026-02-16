Entradas agotadas para la Fiesta de la Vendimia, pero aún quedan tickets para las noches de música

Aún quedan entradas para disfrutar de la Fiesta de la Vendimia y las noches de música.

Las expectativas por la Fiesta de la Vendimia 2026 son muchas. El jueves 12 de febrero, la venta de entradas para el Acto Central confirmó el fervor de mendocinos: en apenas una hora, todas las localidades para la noche principal se agotaron. Pese a que quedaba un pequeño cupo de tickets para la Repetición, este lunes se agotó . Sin embargo, aún hay chances para asistir al Teatro Griego Frank Romero Day .

Además del Acto Central, la segunda noche más codiciada de la Fiesta de la Vendimia es la del domingo 8 de marzo , fecha en que se realiza la Repetición de la máxima celebración. Esta jornada no solo permite revivir la puesta en escena del Acto Central, sino que contará con el broche de oro de Luciano Pereyra .

Este lunes, el poco cupo de localidades que se encontraba disponible se agotó . De este modo, los que quieran disfrutar de la Fiesta de la Vendimia en las gradas del Teatro Griego Frank Romero Day y no hayan comprado sus localidades ya no tendrán chances, salvo que las adquieran en la venta del remanente, que se confirmará esta semana.

Grilla de lujo: folclore, cumbia y cuarteto

A diferencia de la Repetición del domingo, las noches de los shows musicales -lunes 9 y martes 10 de marzo- presentan un panorama más alentador para los compradores, con localidades disponibles en todos los sectores.

Lunes 9 de marzo:

Una noche que promete ritmo y tradición con las actuaciones de:

Chaqueño Palavecino

La Re Pandilla

Eugenia Quevedo y la Banda de Carlitos

Martes 10 de marzo:

El cierre de las jornadas musicales estará marcado por el romanticismo y la potencia vocal de:

Abel Pintos

Angela Leiva

Maggie Cullen

Campedrinos

Los valores por noche oscilan entre los $35.000 (Bonarda/Chardonnay) y los $65.000 (Malbec). También se ofrece un sistema de abonos por las dos noches con descuentos, que van desde los $60.000 hasta los $120.000, dependiendo de la ubicación elegida.

Información importante para la compra y el canje de entradas de la Vendimia 2026

Los interesados deben realizar la compra exclusivamente a través de la plataforma digital www.entradaweb.com.ar.

Es fundamental recordar que la entrada digital no permite el ingreso al Teatro Griego. Los que adquirieron las localidades deberán realizar el canje por la entrada física a partir del lunes 3 hasta el domingo 8 de marzo inclusive.

Los puntos oficiales de canje serán informados por el Ministerio de Cultura en los próximos días. Asimismo, esta semana se dará a conocer la venta del remanente de entradas disponibles para el Acto Central.