19 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Dos presos se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán y en medio de la evasión, un penitenciario se descompensó. Importante operativo de la Policía de Mendoza.

Importante despligue policial en Tunuyán.&nbsp;

Importante despligue policial en Tunuyán. 

 Por Pablo Segura

Dos presos con varios antecedentes penales se fugaron de la alcaidía de Tunuyán y en medio del operativo para intentar recapturar a los sospechosos, un penitenciario se descompensó y murió, confirmaron efectivos de la Policía de Mendoza cerca del mediodía de este jueves.

El hecho ocurrió en la alcaidía de Tunuyán y por estas horas hay un importante despliegue policial en el Valle de Uco para recapturar a los dos sospechosos.

Lee además
Las víctimas del robo señalaron fallas de seguridad y criticaron el trato del complejo turístico. video
Valle de Uco

Cuantioso robo en el Manzano Histórico: una familia perdió $5 millones en efectivo
Abigeato en Tunuyán: decomisaron 110 kilos de carne vacuna
Valle de Uco

Abigeato en Tunuyán: decomisaron 110 kilos de carne vacuna

Al mismo tiempo, personal de Policía Científica y efectivos de Investigaciones de la Policía de Mendoza ya trabajan para esclarecer la causa de muerte del penitenciario.

detenidos tunuyan
Los dos presos que lograron escapar de la Alcaidía transitoria de Tunuyán.

Los dos presos que lograron escapar de la Alcaidía transitoria de Tunuyán.

Según las primeras declaraciones, el agente, identificado como el Oficial Pablo Riveros, se habría "descompensado" en medio de la fuga y luego dejó de existir.

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

De acuerdo a las primeras informaciones, se supo que el hecho ocurrió este jueves en la Alcaidía de Tunuyán, recientemente inaugurada por autoridades de la Municipalidad de ese departamento y del Ministerio de Seguridad, con la ministra María Mercedes Rus a la cabeza.

Lo cierto es que dos internos, identificados como Enrique Acosta y Víctor Bravo, ambos con varios antecedentes penales, burlaron la seguridad del establecimiento y escaparon.

Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.

Para lograrlo treparon por una ventana y luego corrieron. Trascendió que en la huida golpearon a un obrero que trabajaba en las inmediaciones.

La información oficial indica que ambos presos son oriundos del Valle de Uco y considerados “peligrosos”, por lo que se activó, de inmediato, un importante operativo de búsqueda.

Testigos dijeron que los reos escaparon por calle San Martín hacia Melchor Villanueva y allí se perdieron de vista. Casi al mismo tiempo, Riveros intentó perseguir a los reos pero sufrió una descompensación. De inmediato fue llevado al hospital Scaravelli, pero lamentablemente ingresó sin vida.

Temas
Seguí leyendo

De Tucumán a Tunuyán: la vida itinerante de Óscar Pérez, trabajador golondrina que sostiene a su familia

Reino Unido: detuvieron al expríncipe Andrés por su vínculo con Jeffrey Epstein

Trabajadores golondrina denuncian explotación laboral en General Alvear: "Nos amenazaron de muerte"

Tragedia en Penitentes: hallaron sin vida a un hombre que trabajaba en un pozo de agua

El Jury se reúne para analizar el caso del juez Sebastián Sarmiento: recta final al Jucio Político

Impensado robo: dos menores intentaron hurtar productos de un local de General Alvear

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

Qué pasará con la Liga Mendocina de Fútbol tras la renuncia de Omar Sperdutti

LO QUE SE LEE AHORA
Tragedia en Maipú. 
tenía 32 años

Trágica muerte de una mujer en una casa de Maipú

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 18 de febrero: números ganadores del sorteo 3349

Cuánto gana un trabajador de banco en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT
Escenario gremial

Cuánto gana un bancario en Argentina y por qué el gremio se suma al paro general de la CGT

Encontraron muerta a la buceadora desaparecida en las profundidades de Chubut
Trágico desenlace en Puerto Madryn

Confirmaron la muerte de Sofía Devries: encontraron el cuerpo de la buceadora desaparecida en Chubut

Importante despligue policial en Tunuyán. 
conmoción

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

Por qué no cobré la Beca Progresar de febrero 2026
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de febrero 2026