Dos presos con varios antecedentes penales se fugaron de la alcaidía de Tunuyán y en medio del operativo para intentar recapturar a los sospechosos, un penitenciario se descompensó y murió, confirmaron efectivos de la Policía de Mendoza cerca del mediodía de este jueves.

El hecho ocurrió en la alcaidía de Tunuyán y por estas horas hay un importante despliegue policial en el Valle de Uco p ara recapturar a los dos sospechosos.

Valle de Uco Cuantioso robo en el Manzano Histórico: una familia perdió $5 millones en efectivo

Al mismo tiempo, personal de Policía Científica y efectivos de Investigaciones de la Policía de Mendoza ya trabajan para esclarecer la causa de muerte del penitenciario.

Según las primeras declaraciones, el agente, identificado como el Oficial Pablo Riveros, se habría "descompensado" en medio de la fuga y luego dejó de existir.

Los dos presos que lograron escapar de la Alcaidía transitoria de Tunuyán.

Revuelo en Tunuyán por una fuga de presos y la muerte de un penitenciario

De acuerdo a las primeras informaciones, se supo que el hecho ocurrió este jueves en la Alcaidía de Tunuyán, recientemente inaugurada por autoridades de la Municipalidad de ese departamento y del Ministerio de Seguridad, con la ministra María Mercedes Rus a la cabeza.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Lo cierto es que dos internos, identificados como Enrique Acosta y Víctor Bravo, ambos con varios antecedentes penales, burlaron la seguridad del establecimiento y escaparon.

Los sujetos habían sido trasladados desde la cárcel de San Felipe, en la Ciudad de Mendoza, hacia el Valle de Uco, donde iban a tener una audiencia penal. Tras ese acto, regresaron a la alcaidía y en ese momento ocurrió la fuga.

Para lograrlo treparon por una ventana y luego corrieron. Trascendió que en la huida golpearon a un obrero que trabajaba en las inmediaciones.

La información oficial indica que ambos presos son oriundos del Valle de Uco y considerados “peligrosos”, por lo que se activó, de inmediato, un importante operativo de búsqueda.

Testigos dijeron que los reos escaparon por calle San Martín hacia Melchor Villanueva y allí se perdieron de vista. Casi al mismo tiempo, Riveros intentó perseguir a los reos pero sufrió una descompensación. De inmediato fue llevado al hospital Scaravelli, pero lamentablemente ingresó sin vida.