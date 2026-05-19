Tunuyán impulsa capacitaciones para mejorar la oferta gastronómica apta para celíacos

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, llevó adelante la capacitación “Espacios gastronómicos seguros para celíacos” en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca.
La capacitación en Tunuyán se desarrolló en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca y apuntó a mejorar la calidad del servicio gastronómico local.
El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, llevó adelante la capacitación “Espacios gastronómicos seguros para celíacos” en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca.
La actividad se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso y contó con la participación de responsables de restaurantes, bares y servicios de alimentación, junto a estudiantes de gastronomía del departamento.
Durante la jornada se abordaron prácticas necesarias para evitar la contaminación cruzada y cumplir con la normativa vigente relacionada con la elaboración y manipulación de alimentos libres de gluten.
Además, se trabajó sobre conceptos básicos de la enfermedad celíaca, protocolos de organización en espacios de cocina y herramientas para identificar productos aptos, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y ampliar la oferta gastronómica disponible para la comunidad.
La capacitación incluyó charlas técnicas, intercambio de experiencias y espacios de consulta, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los distintos actores del sector gastronómico. Al finalizar, se entregaron certificados de participación.
Durante el encuentro, distintos referentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas.Gustavo Baldasarre, docente de los CCT Rosario Puebla de Godoy y Servando Burgos, además de emprendedor gastronómico en la zona del Manzano Histórico, señaló:
“La charla fue muy instructiva y estuvo muy bien desarrollada en cuanto a la contaminación cruzada, haciendo mucho hincapié en que tanto restaurantes como alumnos eviten cometer errores que suelen ser comunes”.
También remarcó la claridad y practicidad de la capacitación y valoró lo aprendido por los estudiantes presentes. Por su parte, la Lic. Carina Muñoz, directora de Desarrollo Humano y Salud y responsable de la charla, sostuvo que:
“Es fundamental que el sector gastronómico asuma el compromiso de garantizar opciones seguras para las personas con celiaquía, y desde el municipio seguiremos acompañando con capacitaciones y herramientas”.
Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política orientada a promover una alimentación adecuada y acompañar al sector gastronómico local para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder a alternativas seguras y de calidad.