Tunuyán impulsa capacitaciones para mejorar la oferta gastronómica apta para celíacos

El Municipio de Tunuyán , a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud , llevó adelante la capacitación “Espacios gastronómicos seguros para celíacos” en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca .

La actividad se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso y contó con la participación de responsables de restaurantes, bares y servicios de alimentación, junto a estudiantes de gastronomía del departamento.

El evento que une producción, ambiente y educación volvió a convocar al Valle de Uco

Durante la jornada se abordaron prácticas necesarias para evitar la contaminación cruzada y cumplir con la normativa vigente relacionada con la elaboración y manipulación de alimentos libres de gluten.

Además, se trabajó sobre conceptos básicos de la enfermedad celíaca , protocolos de organización en espacios de cocina y herramientas para identificar productos aptos, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y ampliar la oferta gastronómica disponible para la comunidad.

La capacitación incluyó charlas técnicas, intercambio de experiencias y espacios de consulta, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los distintos actores del sector gastronómico. Al finalizar, se entregaron certificados de participación.

Testimonios y valoración de la propuesta

Durante el encuentro, distintos referentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas.Gustavo Baldasarre, docente de los CCT Rosario Puebla de Godoy y Servando Burgos, además de emprendedor gastronómico en la zona del Manzano Histórico, señaló:

“La charla fue muy instructiva y estuvo muy bien desarrollada en cuanto a la contaminación cruzada, haciendo mucho hincapié en que tanto restaurantes como alumnos eviten cometer errores que suelen ser comunes”.

También remarcó la claridad y practicidad de la capacitación y valoró lo aprendido por los estudiantes presentes. Por su parte, la Lic. Carina Muñoz, directora de Desarrollo Humano y Salud y responsable de la charla, sostuvo que:

“Es fundamental que el sector gastronómico asuma el compromiso de garantizar opciones seguras para las personas con celiaquía, y desde el municipio seguiremos acompañando con capacitaciones y herramientas”.

Compromiso con la alimentación saludable en Tunuyán

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política orientada a promover una alimentación adecuada y acompañar al sector gastronómico local para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder a alternativas seguras y de calidad.