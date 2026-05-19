19 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tunuyán

Tunuyán impulsa capacitaciones para mejorar la oferta gastronómica apta para celíacos

La capacitación en Tunuyán se desarrolló en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca y apuntó a mejorar la calidad del servicio gastronómico local.

Oferta gastronómica apta para celíacos en Tunuyán.

Oferta gastronómica apta para celíacos en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Tunuyán, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Salud, llevó adelante la capacitación “Espacios gastronómicos seguros para celíacos” en el marco del Mes de la Enfermedad Celíaca.

La actividad se realizó en el Centro de Congresos y Exposiciones Carlos Alonso y contó con la participación de responsables de restaurantes, bares y servicios de alimentación, junto a estudiantes de gastronomía del departamento.

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Prevención de contaminación cruzada y alimentos seguros

Durante la jornada se abordaron prácticas necesarias para evitar la contaminación cruzada y cumplir con la normativa vigente relacionada con la elaboración y manipulación de alimentos libres de gluten.

Además, se trabajó sobre conceptos básicos de la enfermedad celíaca, protocolos de organización en espacios de cocina y herramientas para identificar productos aptos, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y ampliar la oferta gastronómica disponible para la comunidad.

La capacitación incluyó charlas técnicas, intercambio de experiencias y espacios de consulta, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y los distintos actores del sector gastronómico. Al finalizar, se entregaron certificados de participación.

Testimonios y valoración de la propuesta

Durante el encuentro, distintos referentes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas.Gustavo Baldasarre, docente de los CCT Rosario Puebla de Godoy y Servando Burgos, además de emprendedor gastronómico en la zona del Manzano Histórico, señaló:

“La charla fue muy instructiva y estuvo muy bien desarrollada en cuanto a la contaminación cruzada, haciendo mucho hincapié en que tanto restaurantes como alumnos eviten cometer errores que suelen ser comunes”.

También remarcó la claridad y practicidad de la capacitación y valoró lo aprendido por los estudiantes presentes. Por su parte, la Lic. Carina Muñoz, directora de Desarrollo Humano y Salud y responsable de la charla, sostuvo que:

“Es fundamental que el sector gastronómico asuma el compromiso de garantizar opciones seguras para las personas con celiaquía, y desde el municipio seguiremos acompañando con capacitaciones y herramientas”.

Compromiso con la alimentación saludable en Tunuyán

Desde el municipio destacaron que este tipo de acciones forman parte de una política orientada a promover una alimentación adecuada y acompañar al sector gastronómico local para que cada vez más vecinos y vecinas puedan acceder a alternativas seguras y de calidad.

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