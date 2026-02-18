Azul Antolinez, la reina que lleva a San Rafael en la sangre y la memoria

18 de febrero de 2026
El Back de Vendimia 2026

Azul Antolínez, la reina que lleva a San Rafael en la sangre y la memoria

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

Azul Antolinez no creció soñando con una corona: soñaba con su tierra. Con los paisajes de San Rafael, con la cultura del trabajo, con la vida simple y productiva. Y quizás por eso, cuando la Vendimia la fue a buscar —literalmente a su casa y a su negocio— entendió que no era un capricho del destino, sino que ser reina es una forma de servir y representar.

Con 21 años y elegida por el distrito de El Nihuil, atraviesa sus primeros días como reina con una mezcla de sorpresa, gratitud y determinación. Habla con claridad, con orden, con esa energía de quien está acostumbrada a madrugar, abrir su local, limpiar, organizar, vender y proyectar. La corona no cambió su esencia: la amplificó.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back
Azul expresa su amor infinito por su distrito, El Nihuil, y su departamento, San Rafael.

Una fiesta, un nombre y un momento imborrable

Su Vendimia departamental se llamó “Tierra de Sueños” y tuvo un condimento inolvidable: la participación del bailarín Hernán Piquín, que revolucionó la escena cultural sanrafaelina. En ese marco artístico y emotivo llegó el anuncio de su nombre.

No lo daba por hecho. Tenía el anhelo, sí —dice—, pero estaba preparada para cualquier resultado. Cuando escuchó “Azul Antolinez”, el impacto fue total: emoción, orgullo y esa sensación de estar entrando en algo mucho más grande que uno mismo. El abrazo con sus compañeras fue real, sentido, fruto de un grupo unido que construyó vínculos genuinos durante toda la preparación.

Cuando define qué es Vendimia, no habla primero de shows ni de escenarios: habla de su abuelo agricultor, de la finca, de la vid, de la infancia. Esta celebración—para Azul— tiene rostro familiar. Tiene manos curtidas y esfuerzo silencioso.

Hay nostalgia también: su abuelo ya no está consciente, y representar hoy esa cultura del trabajo le genera una emoción especial. Reconoce la vitivinicultura como labor digna y fundacional, y la conecta con su propia historia y con su identidad sanrafaelina, que define sin vueltas: “Soy muy patriota de mi departamento, jamás me iría”.

Azul no habla de la corona como logro personal aislado. La nombra como oportunidad para cumplirle un sueño a San Rafael, departamento que hace décadas busca volver a lo más alto a nivel nacional. Se define responsable, comprometida y lista para trabajar en equipo por la provincia.

Su mensaje final es claro: que estos 90 años de Vendimia encuentren a Mendoza unida, activa y orgullosa de lo que ofrece al país y al mundo.

Embed - EL BACK DE VENDIMIA: AZUL ANTOLÍNEZ - REINA DE SAN RAFAEL 2026

Emprender desde chica: independencia como bandera

Antes de la corona hubo mostacillas. A los 16 empezó vendiendo collares. Redes sociales, ahorro, trabajo en la playa de estacionamiento de su papá, contacto directo con el público. Paso a paso hasta abrir su propio local. Emprender no fue moda: fue camino.

Azul habla sin rodeos de educación financiera, oficios y autonomía económica. Dice que le gustaría “jubilarse a los 35” —con una sonrisa firme— y usar su negocio como puente hacia la libertad de elegir. Viene de familia emprendedora, de mujeres y hombres que trabajaron desde muy chicos. Ahí aprendió a manejar dinero, decisiones y riesgo.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back
Azul confesó que no sale de su casa sin antes maquillarse y peinarse.

Turismo, naturaleza y una provincia para mostrar al mundo

Su proyecto vendimial está fuertemente ligado al turismo. Entiende que la reina hoy no solo es embajadora del vino, sino también del territorio, la gastronomía y las experiencias. Propone mostrar Mendoza —y especialmente San Rafael— como un sistema completo: paisaje, aventura, sabores, hospitalidad.

En su mapa ideal no faltan el Cerro Nevado, las dunas de El Nihuil, el Cañón del Atuel y un atardecer en el Valle Grande. Suma motos, travesías, aire libre. La naturaleza no es decorado: es parte de su forma de vivir.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back
La soberana, en plena sesión de maquillaje con Deborah Funes Esteticista y peinado con Pascual Porco Estilistas.

Un producto premium que honra la Vendimia

El Back de Vendimia no es solo un programa: es una experiencia audiovisual que pone en valor a sus protagonistas y a quienes hacen posible este proyecto.

Acompañan esta edición marcas que apuestan a la excelencia, al trabajo sostenido y a la identidad mendocina: AMSAT Concesionario Oficial Chevrolet, Chocolezza, Modo Market, La Florita, Pascual Porco Estilistas y Deborah Funes Esteticista. Su presencia no es un detalle; es parte esencial de un producto premium que celebra la Vendimia desde el respeto, la estética y la emoción.

05 de Febrero de 2026, Producción Andino Streaming, Reina vendimia departamental de San Rafael, Azul Antolinez, el back
La reina de San Rafael junto a Érika García, en un nuevo episodio de "El Back de Vendimia".

Este Back de Vendimia es posible gracias a marcas que no solo acompañan un producto audiovisual, sino que apuestan por la identidad, la cultura del trabajo y el talento joven mendocino. Ser parte de este especial es asociarse a valores de esfuerzo, tradición, innovación y futuro. Cada marca aquí presente se integra a un relato que celebra a las personas, a la tierra y a los sueños que se animan a dar el paso. Un orgullo compartido que también se brinda.

Lo que viene: más historias, más Vendimia

El camino al Frank Romero Day se vive capítulo a capítulo. El equipo de El Back de Vendimia 2026 te invita a seguir este recorrido íntimo y bien mendocino, capítulo a capítulo.

  • Leé todas las entrevistas en la sección especial de El Back de Vendimia.
  • Mirá todos los episodios completos en YouTube – Andino Streaming.

Staff: el equipo de "El Back de Vendimia 2026"

El Back de Vendimia 2026 es el resultado de un equipo que entiende la Vendimia no solo como fiesta, sino como identidad y relato colectivo.

Bajo la Dirección General de Mabel Cirona, el proyecto cobra forma con una mirada integral que articula contenido, sensibilidad y excelencia. La Dirección Audiovisual y Conducción de Mike Bartoluce imprime ritmo, cercanía y profundidad narrativa, acompañado por la Producción General de Erika García, clave en la coordinación y el pulso del ciclo.

La cámara de Daniel Cano, la edición de Chiara Perrini, la estrategia en RRSS de Florencia Gaspari y Giuliana Pierucci, la fotografía de Cristian Lozano y el arte de Horacio Bogado completan un engranaje creativo que transforma cada entrevista en una experiencia cuidada, emotiva y auténtica, a la altura de la Fiesta máxima de los mendocinos.

