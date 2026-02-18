18 de febrero de 2026
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones

El Tribunal Oral Federal rectificó la multa que se le aplicará a la esposa de Walter Bento, Marta Boiza, tras ser hallada culpable de enriquecimiento ilícito.

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Los primeros días de febrero, el exjuez federal y con competencia electoral, Walter Bento, fue condenado a la pena de 18 años de cárcel, con una inhabilitación perpetua y con una multa de más de 540 millones de pesos. En la misma jornada, su esposa y su hijo también fueron condenados a prisión y recibieron sanciones pecuniarias, pero el monto endilgado a Marta Boiza llamó la atención por tratarse de un número mucho menor al del resto.

En la sentencia emitida en aquel entonces, se detalló que Marta Isabel Boiza Yorino enfrentaba una multa de $346.159 "por considerarla penalmente responsable por el delito de enriquecimiento ilícito, en calidad de partícipe necesaria, en concurso real con el delito de lavado de activos agravado por haber sido cometido como miembro de una banda, en carácter de coautora". A esto se sumó su inhabilitación absoluta perpetua y 6 años de cárcel.

Ahora, casi dos semanas más tarde, el Tribunal Oral Federal de Mendoza rectificó la sanción por un "evidente error de tipeo". En un documento al que pudo acceder SITIO ANDINO, se constata que la multa debió ser de $223.346.159. Según la Justicia, este "equívoco resulta un error material que no se condice con lo decidido (...) al efectuar la comparación entre los delitos atribuidos y pena de multa impuesta a aquella, con relación a Walter Bento, por un lado, y a Nahuel Bento (hijo del matrimonio), por otro".

Uno a uno, las multas que deberán pagar los condenados

Tras la corrección del Tribunal Oral Federal de Mendoza 2, del Poder Judicial de la Nación, las multas a los implicados en el caso Walter Bento quedan de la siguiente forma:

  • Marta Isabel Boiza Yorino: multa de $223.346.159;
  • Luciano Edgardo Ortego: multa de $62.580.000;
  • Nahuel Agustín Bento Boiza: multa de $16.642.040
  • Leopoldo Antonio Martín Ríos Santander: multa de $62.580.000;
  • Alejandro Matías Aramayo Ciacera: multa de $62.580.000;
  • Walter Eduardo Bardinella Donoso: multa de $62.580.000;
  • Luis Francisco Álvarez López: multa de $11.030.000;
  • Daniel Gonzalo Martínez Pinto: multa de $11.030.000;
  • Juan Carlos Molina Pérez: multa de $62.580.000;
  • Eugenio Javier Nasi Pereira: multa de $41.562.600;
  • José María Sanguedolce Cadile: multa de $8.319.717,82;
  • Marcos Adrián Calderón: multa de $4.491.200;
