Tras accidente en Malargüe, un menor fue trasladado de urgencia a San Rafael

Hospital Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Dos personas, un hombre de 35 años y su hijo de 11, resultaron lesionadas el lunes, cerca de las 23, tras caer de la motocicleta en la que se desplazaban por la intersección de Avenida San Martín y Fortín Malargüe, en la ciudad de Malargüe.

El siniestro vial se registró en la noche del lunes en la intersección de Avenida San Martín y Fortín Malargüe, en el departamento de Malargüe. Por motivos que son materia de investigación, el conductor de una motocicleta perdió el dominio del rodado y ambos ocupantes terminaron cayendo sobre la carpeta asfáltica.

El menor accidentado en Malargüe fue trasladado para mayor atención Según informaron fuentes policiales, al arribar el personal a la escena entrevistó al conductor, un hombre de 35 años, quien manifestó que circulaba al mando de una moto marca Motomel 110 cc, acompañado por su hijo menor de edad, cuando por causas que aún no han sido determinadas perdió el control del vehículo, produciéndose la caída.

Como consecuencia del impacto, ambos resultaron con diversas lesiones. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó a los heridos al hospital local, donde fueron asistidos por el personal médico de guardia.

El conductor fue diagnosticado con politraumatismos por accidente vial y quedó en observación. En tanto, el menor, de 11 años, presentó politraumatismos y un trauma abdominal cerrado, por lo que, tras recibir las primeras atenciones, se dispuso su derivación a la ciudad de San Rafael para una mejor evaluación y tratamiento especializado. En el lugar trabajó personal policial realizando las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho. La causa quedó sujeta a investigación para determinar las circunstancias que originaron el accidente.

