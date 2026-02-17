La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

La construcción de la Doble Vía del Este atraviesa una etapa clave y, según el Gobierno provincial, el ritmo de obra se ubica por encima de lo previsto , con avances concretos en el segundo tramo y la proyección de la conexión final con la Ruta Nacional 7 .

La nueva infraestructura se desarrolla sobre la Ruta Provincial 66 y busca consolidarse como un corredor estratégico para el tránsito y la producción del Este mendocino, con una traza completamente nueva y características de autopista.

La obra en marcha se extiende desde unos 400 metros posteriores a la Ruta Provincial 60 hasta el carril Centro , y forma parte del plan integral que prevé tres etapas hasta empalmar con la Ruta Nacional 7 .

La Dirección Provincial de Vialidad avanza con la concreción de la Doble Vía del Este.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad remarcaron que ya se colocó el material de base, se completó el alambrado y se ejecutaron los empalmes con la traza existente , lo que permite acelerar el cronograma previsto.

El administrador del organismo, Osvaldo Romagnoli, aseguró que la obra “marcha a buen ritmo” y se encuentra incluso por encima de lo planificado, lo que permite proyectar la continuidad hacia el tramo final.

Marité Badui, Mario Abed, Doble Vía del Este 17-02-26 Funcionarios provinciales y municipales recorrieron la obra pública que se ejecuta en el Este. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

La Doble Vía del Este y el impacto en salud, tránsito y economía regional

La futura autopista contará con doble calzada, iluminación completa, señalización y dos carriles por mano, características que la convertirán en una vía rápida para conectar los departamentos del Este.

Durante una recorrida por el lugar, la subsecretaria Marité Badui destacó que la obra mejorará la interconectividad entre Rivadavia, Junín y San Martín y tendrá impacto directo en la actividad económica regional.

En la misma línea, desde el sistema sanitario subrayaron que la traza facilitará el traslado de ambulancias y el acceso a centros de mayor complejidad ante emergencias, reduciendo tiempos de respuesta.

doble vía del Este, obra pública, avances 17-02-26 (03) Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Un corredor estratégico hacia la Ruta 7

El plan contempla que, una vez finalizado el segundo tramo, se podrá circular de manera más directa hasta la Ruta 7 a través del carril Centro y calle Los Correas, mientras avanza la última etapa de la obra.

El intendente de Junín, Mario Abed, sostuvo que la Doble Vía del Este marcará “un antes y un después” para la región, al consolidar un eje clave para el transporte y la producción.

Con la licitación del tercer tramo en proceso, el Gobierno busca cerrar el esquema completo de la autopista y consolidar un corredor que articule el tránsito del Este con la principal vía nacional, en una obra que se posiciona entre las más relevantes del plan vial provincial.