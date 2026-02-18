Fiesta del Cine 2026: cómo conseguir entradas a 4 mil pesos en Mendoza 

La industria cinematográfica argentina se prepara para una de sus citas más esperadas por el público. Desde este jueves 19 al miércoles 25 de febrero de 2026 , se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Cine , una iniciativa que busca fomentar la asistencia a las salas mediante precios promocionales sumamente accesibles en todo el territorio nacional.

Durante estas cinco jornadas, los espectadores podrán disfrutar de una cartelera variada con tickets que tendrán un valor uniforme de 4.000 pesos para las funciones en formato 2D y 3D . Este acuerdo, alcanzado entre los exhibidores y distribuidores de todo el país, representa una oportunidad única para ponerse al día con los grandes estrenos de la temporada a un costo sensiblemente menor al habitual.

En Mendoza, la propuesta tendrá un impacto directo en las principales cadenas de exhibición. Salas emblemáticas como las de Cinemark Palmares , Cinépolis (tanto en Mendoza Plaza Shopping como en Arena Maipú) y Cinemacenter se sumarán a la iniciativa. También se espera la adhesión de cines independientes que operan en diferentes departamentos de la provincia, garantizando una cobertura federal del beneficio.

La promoción no solo se limita a la entrada básica. Según informaron las cadenas participantes, se lanzarán combos especiales de pochoclos y bebidas con descuentos exclusivos para quienes asistan durante los días de la promoción. Es importante destacar que, si bien el precio base es para formatos tradicionales, algunas salas podrían ofrecer descuentos proporcionales en sus formatos premium, como 4D o XD , dependiendo de la disponibilidad de cada complejo.

Cómo adquirir las entradas promocionales

Para evitar las largas filas que suelen producirse durante estos eventos, se recomienda a los mendocinos adquirir sus tickets de forma anticipada. La venta estará disponible a través de las plataformas digitales de cada cadena y en las boleterías físicas de los cines. Dado que la demanda suele ser muy alta, las empresas de exhibición habilitarán la preventa unos días antes del inicio formal del evento.

Una cartelera para todos los gustos

La Fiesta del Cine coincide con un momento de gran dinamismo en la pantalla grande. Los asistentes podrán elegir entre producciones nacionales que vienen cosechando elogios y los grandes tanques de Hollywood que dominan la taquilla global. Desde propuestas familiares y de animación hasta thrillers de acción, la oferta está diseñada para que todos los sectores de la población encuentren una opción atractiva para volver a disfrutar de la experiencia inmersiva del cine.

Entre los reestrenos confirmados para estos días están Casablanca y Lo que el viento se llevó, además de películas románticas como Notting Hill y la dupla de Richard Linklater: Antes del amanecer y Antes del atardecer. Además, se suman los éxitos más recientes como "Fórmula 1", “Homo Argentum”, “Barbie”, “Lilo y Stitch”, “El Descenso” y “Conjuro 4”.

El jueves 19 de febrero se renuevan las carteleras con títulos como el film de terror “Líbralos del mal” y la comedia “¿Está funcionando esto?”, ampliando la oferta para los espectadores. Además, se mantendrán en exhibición los grandes films de la temporada como Zootopia 2, Hamnet, Avatar y Marty Supreme.