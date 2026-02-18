18 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Agenda cultural

Fiesta del Cine 2026: cómo conseguir entradas a 4 mil pesos en Mendoza

Vuelve la Fiesta del Cine con entradas a 4.000 pesos. Conocé qué salas de la provincia de Mendoza participan y cómo conseguir tus tickets.

Fiesta del Cine 2026: cómo conseguir entradas a 4 mil pesos en Mendoza&nbsp;

Fiesta del Cine 2026: cómo conseguir entradas a 4 mil pesos en Mendoza 

 Por Analía Martín

La industria cinematográfica argentina se prepara para una de sus citas más esperadas por el público. Desde este jueves 19 al miércoles 25 de febrero de 2026, se desarrollará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una iniciativa que busca fomentar la asistencia a las salas mediante precios promocionales sumamente accesibles en todo el territorio nacional.

Durante estas cinco jornadas, los espectadores podrán disfrutar de una cartelera variada con tickets que tendrán un valor uniforme de 4.000 pesos para las funciones en formato 2D y 3D. Este acuerdo, alcanzado entre los exhibidores y distribuidores de todo el país, representa una oportunidad única para ponerse al día con los grandes estrenos de la temporada a un costo sensiblemente menor al habitual.

Lee además
El reconocido cineasta tuvo su última aparición pública en un evento en el Congreso, días atrás. video
Lo llora el séptimo arte

El cine argentino de luto: murió Juan Carlos Desanzo, director de Eva Perón y El Polaquito
El ícono del cine de Hollywood falleció a sus 95 años. video
Tristeza total

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y amante del tango argentino

Salas participantes y alcance en Mendoza

En Mendoza, la propuesta tendrá un impacto directo en las principales cadenas de exhibición. Salas emblemáticas como las de Cinemark Palmares, Cinépolis (tanto en Mendoza Plaza Shopping como en Arena Maipú) y Cinemacenter se sumarán a la iniciativa. También se espera la adhesión de cines independientes que operan en diferentes departamentos de la provincia, garantizando una cobertura federal del beneficio.

La promoción no solo se limita a la entrada básica. Según informaron las cadenas participantes, se lanzarán combos especiales de pochoclos y bebidas con descuentos exclusivos para quienes asistan durante los días de la promoción. Es importante destacar que, si bien el precio base es para formatos tradicionales, algunas salas podrían ofrecer descuentos proporcionales en sus formatos premium, como 4D o XD, dependiendo de la disponibilidad de cada complejo.

cine, espectadores

Cómo adquirir las entradas promocionales

Para evitar las largas filas que suelen producirse durante estos eventos, se recomienda a los mendocinos adquirir sus tickets de forma anticipada. La venta estará disponible a través de las plataformas digitales de cada cadena y en las boleterías físicas de los cines. Dado que la demanda suele ser muy alta, las empresas de exhibición habilitarán la preventa unos días antes del inicio formal del evento.

Una cartelera para todos los gustos

La Fiesta del Cine coincide con un momento de gran dinamismo en la pantalla grande. Los asistentes podrán elegir entre producciones nacionales que vienen cosechando elogios y los grandes tanques de Hollywood que dominan la taquilla global. Desde propuestas familiares y de animación hasta thrillers de acción, la oferta está diseñada para que todos los sectores de la población encuentren una opción atractiva para volver a disfrutar de la experiencia inmersiva del cine.

cines, pochoclos, pareja

Entre los reestrenos confirmados para estos días están Casablanca y Lo que el viento se llevó, además de películas románticas como Notting Hill y la dupla de Richard Linklater: Antes del amanecer y Antes del atardecer. Además, se suman los éxitos más recientes como "Fórmula 1", “Homo Argentum”, “Barbie”, “Lilo y Stitch”, “El Descenso” y “Conjuro 4”.

El jueves 19 de febrero se renuevan las carteleras con títulos como el film de terror “Líbralos del mal” y la comedia “¿Está funcionando esto?”, ampliando la oferta para los espectadores. Además, se mantendrán en exhibición los grandes films de la temporada como Zootopia 2, Hamnet, Avatar y Marty Supreme.

Temas
Seguí leyendo

Día Mundial del Cine: por qué se celebra hoy, 14 de febrero

Por qué hoy, 18 de febrero, se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger

¿Cuándo si y cuándo no? Mendoza establece en qué situaciones se llama a la ambulancia en las escuelas

Qué significa que hoy sea "miércoles de cenizas": todo lo que tenés que saber

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 18 de febrero

Sin tormentas ni Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles en Mendoza

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 18 de febrero

LO QUE SE LEE AHORA
El Miércoles de Ceniza es una fecha importante en la tradición cristiana, especialmente en la Iglesia Católica porque marca el comienzo de la Cuaresma.
para reflexionar

Qué significa que hoy sea "miércoles de cenizas": todo lo que tenés que saber

Las Más Leídas

La obra vial que benefica a San Martín, Junín y Rivadavia avanza rápidamente.
Vialidad

La Doble Vía del Este avanza "por encima de lo planificado" y proyectan la conexión con la Ruta 7

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?
Calendario 2026

Chau Carnaval: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Mendoza?

La Bancaria adhiere al paro general convocado por la CGT 
reclamo

Paro de la CGT: ¿qué pasará con la atención en los bancos?

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay
Salud y preocupación

Tras la polémica, Alberto Samid regresó al país en un avión sanitario desde Uruguay

Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones