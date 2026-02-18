18 de febrero de 2026
A horas del paro de la CGT: qué ocurrirá con el transporte en Mendoza

El Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza (Sipemom) se pronunció sobre cómo será el servicio de transporte durante la jornada del jueves 18.

Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general este jueves contra la reforma laboral y miles de mendocinos se preguntan qué sucederá en la provincia con el sistema de transporte. Es que, si bien distintos gremios anunciaron que se plegarán, aún restaba la confirmación oficial del Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza (Sipemom). ¿Qué se definió?

Según trascendió, los choferes podrán elegir si participar o no de la medida de fuerza, pero enfrentan un posible descuento de haberes. Desde el Gobierno, garantizan la normalidad del servicio.

"Las Empresas de Transporte de pasajeros de Mendoza garantizan el servicio de colectivos para este jueves 19 de febrero. Los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza recibirán el descuento del día no trabajado", comunicaron desde AUTAM.

La adhesión clave al paro de la CGT, que profundizará su alcance

Por otro lado, central obrera ya consiguió un respaldo determinante para el paro que tendrá lugar el día que se trate la reforma laboral en Diputados: la adhesión de los choferes de colectivos nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El apoyo se terminó de sellar tras contactos entre la conducción sindical y el gremio que lidera Roberto Fernández, que no forma parte del actual triunvirato cegetista pero confirmó su acompañamiento. Desde el sindicato señalaron que, al tratarse de un gremio confederado, acatarán la medida cuando sea oficializada.

colectivo, micro, Grupo 400.jpg
Esto representa un fuerte impacto de la medida en todo el país, puesto que permitiría paralizar buena parte de la actividad, en un escenario donde también promueven una postura más dura otros sectores como La Fraternidad (servicio ferroviario) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluso plantean avanzar hacia un plan de lucha con paros progresivos.

No obstante, en la provincia, la UTA solo nuclea al servicio de media y larga distancia, por lo que es imprescindible conocer la postura de Sipemom para saber cómo funcionará el transporte en Mendoza.

