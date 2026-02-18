18 de febrero de 2026
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en febrero de 2026

Cuánto cuesta una vivienda en el mercado de alquileres mendocino y qué zonas del Gran Mendoza resultan más accesibles en precio.

 Por Soledad Maturano

Alquilar una vivienda es una realidad que urge a miles de personas y familias. Sin embargo, según los ingresos y la composición del núcleo familiar, las elecciones se orientan hacia distintos focos. Por ejemplo, un departamento de similares características puede resultar más económico en Maipú que en Godoy Cruz. A su vez, los precios pueden oscilar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la zona y las condiciones del inmueble.

En este contexto, un nuevo informe de Inmodata Mendoza ofrece un pantallazo sobre la oferta y la demanda de alquileres en la provincia al inicio del año. Uno de los primeros datos que surge es que el mercado de alquileres continúa contrayéndose, “especialmente en el segmento de departamentos, donde la oferta cayó un 11,12%”. Entre las hipótesis que explican esta baja aparece, por un lado, el crecimiento de la demanda y, por otro, el mayor interés de los propietarios en volcarse a la venta, ante la expectativa de una “recuperación de precios”.

A continuación, un repaso por el precio promedio de los departamentos de dos habitaciones con cochera en el Gran Mendoza.

alquiler, alquileres, venta, casas, departamentos, inmobiliarias, alquila.jpg
De acuerdo al informe, el departamento más caro -en promedio- es Godoy Cruz.

Cuánto cuesta alquilar en el Gran Mendoza

Como referencia, y de acuerdo con el informe de Inmodata, los precios promedio de alquiler por departamento son los siguientes:

  • Ciudad: $570.000
  • Godoy Cruz: $580.000
  • Guaymallén: $560.000
  • Luján de Cuyo: $550.000
  • Maipú: $525.000
  • Las Heras: $500.000

No obstante, estos valores deben leerse como promedios, ya que pueden variar incluso entre inmuebles similares, según la ubicación, el estado de la propiedad y la cantidad de metros cuadrados.

Qué tendencias se observan en el mercado

El informe de Inmodata también incluye una lectura sobre la dinámica actual del mercado y señala las siguientes tendencias:

  • La alta oferta de departamentos en Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén empuja los precios a la baja.
  • Las Heras registra una alta demanda de alquileres.
  • Se observa una reactivación de la demanda, en contraste con una caída del 10% de la oferta en apenas dos meses.
  • El 37% de los alquileres disponibles se concentra exclusivamente en Ciudad.
image
En febrero sólo 194 departamentos en alquiler de 1.488 aceptan mascotas.

La dificultad de alquilar con mascotas

Otra problemática habitual del mercado de alquileres es la dificultad para encontrar propiedades que acepten animales. Según el informe, apenas el 16% de los alquileres publicados son pet friendly.

Además, un dato que genera preocupación es que la cantidad de inmuebles en alquiler que aceptan mascotas volvió a caer por debajo de las 200 unidades en toda la provincia.

