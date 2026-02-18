Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza en febrero de 2026

Alquilar una vivienda es una realidad que urge a miles de personas y familias. Sin embargo, según los ingresos y la composición del núcleo familiar, las elecciones se orientan hacia distintos focos. Por ejemplo, un departamento de similares características puede resultar más económico en Maipú que en Godoy Cruz. A su vez, los precios pueden oscilar hacia arriba o hacia abajo de acuerdo con la zona y las condiciones del inmueble.
En este contexto, un nuevo informe de Inmodata Mendoza ofrece un pantallazo sobre la oferta y la demanda de alquileres en la provincia al inicio del año. Uno de los primeros datos que surge es que el mercado de alquileres continúa contrayéndose, “especialmente en el segmento de departamentos, donde la oferta cayó un 11,12%”. Entre las hipótesis que explican esta baja aparece, por un lado, el crecimiento de la demanda y, por otro, el mayor interés de los propietarios en volcarse a la venta, ante la expectativa de una “recuperación de precios”.