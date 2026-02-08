8 de febrero de 2026
Sitio Andino
Informe 2025

Ranking nacional ubica a la provincia de Mendoza entre las mejores en política de vivienda: el motivo

La provincia de Mendoza integra el grupo con mayor actividad hipotecaria del país, junto a Córdoba y Santa Fe, según Fundación Tejido Urbano. Los detalles.

La Provincia entregó más de 1.500 viviendas nuevas y 2.129 soluciones habitacionales durante el último año, consolidando su gestión en vivienda.

En un escenario económico marcado por restricciones presupuestarias y freno en la inversión nacional, la Provincia de Mendoza logró consolidarse como una de las jurisdicciones con mejor desempeño en política habitacional. Así lo indica el Informe 2025 de la Fundación Tejido Urbano, que ubicó a la provincia en el segundo lugar del ranking nacional, solo detrás de Buenos Aires.

Más de 2.000 soluciones habitacionales y 1.560 viviendas entregadas

El relevamiento nacional señala que durante el último año se entregaron 12.768 viviendas, se concretaron 15.576 soluciones habitacionales y se otorgaron 31.041 escrituras en todo el país. En ese contexto, Mendoza aportó 2.129 soluciones habitacionales, de las cuales 1.560 fueron viviendas nuevas, un volumen que explica su ubicación en el podio del desempeño provincial.

La inversión habitacional se concentró principalmente en Godoy Cruz, San Martín y Guaymallén, departamentos donde se canalizó la mayor parte de las obras y entregas. El informe destaca una producción sostenida con inauguraciones periódicas, lo que permitió mantener una dinámica de construcción activa.

Entre los factores estructurales que explican el desempeño, el estudio resalta la implementación de la Ley 9632, que permitió actualizar el régimen de regularización dominial y avanzar en la escrituración de 76 barrios del Instituto Provincial de la Vivienda. Esta herramienta fortaleció la seguridad jurídica de miles de familias y agilizó procesos administrativos históricos.

Las obras de vivienda y los procesos de escrituración posicionaron a Mendoza entre las jurisdicciones líderes en gestión habitacional a nivel nacional.

Otro punto clave fue la consolidación de un esquema de financiamiento mixto, con ahorro previo y recursos provinciales que complementan los fondos nacionales. Según el informe, el FONAVI financió en Mendoza el equivalente a 454 viviendas, pero la Provincia entregó 1.317 unidades, absorbiendo la diferencia mediante fideicomisos, recupero de cartera y partidas presupuestarias propias.

Hipotecas y dinamismo inmobiliario en Mendoza

El análisis también incluye el comportamiento del mercado hipotecario. Mendoza registró 1.909 altas hipotecarias, ubicándose entre las provincias con mayor actividad junto a Córdoba y Santa Fe. El dinamismo se explica por la participación del Banco Nación y la banca privada, en un contexto provincial con reglas claras de suelo y planificación urbana.

El informe destaca la combinación de financiamiento propio, regularización dominial y coordinación con municipios como claves del modelo mendocino.

El informe concluye que la combinación de actualización normativa, diversificación de fuentes de financiamiento y coordinación territorial posiciona a Mendoza como una de las provincias con mayor capacidad de gestión habitacional en la Argentina actual.

