Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

Construyo Mi Casa es el crédito hipotecario del IPV vigente en Mendoza. Cómo acceder y qué requisitos exige.

 Por Soledad Maturano

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con distintas líneas habitacionales en Mendoza, aunque no todas funcionan como créditos hipotecarios. Actualmente, el único programa con inscripción habilitada bajo esta modalidad es Construyo Mi Casa, destinado a la construcción o terminación de una vivienda propia.

A continuación, repasamos cómo funciona esta línea, quiénes pueden acceder y cuáles son los pasos para solicitar el crédito durante 2026.

IPV vivienda CRÉDITO HIPOTECARIO 1
Las solicitudes se realizan de forma online a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Vivienda.

Construyo Mi Casa, crédito hipotecario habilitado del IPV en 2026

El programa Construyo Mi Casa está orientado a personas y grupos familiares que cuentan con un terreno propio —o pueden adquirirlo durante el período de ahorro— y buscan acceder a un crédito hipotecario para construir o finalizar su vivienda.

Se trata de una línea administrada por el IPV que permite financiar hasta el 85% de la obra, mientras que el beneficiario aporta el porcentaje restante a través de un sistema de ahorro previo.

Quiénes pueden acceder

  • Grupos familiares y/o personas solas.
  • Edad: entre 18 y 70 años.
  • Ingresos desde dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVyM).
  • Aplicable únicamente a vivienda única.
  • No poseer otros inmuebles a su nombre.

Requisitos del terreno

  • Ser propietario del terreno o adquirirlo durante el período de ahorro.
  • El lote debe contar con:
    • Servicio de luz.
    • Agua potable.
  • En caso de terrenos con expensas:
    • No deben superar el 50% del valor de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 m².

Qué tipo de vivienda se puede construir

  • La construcción queda a cargo del propietario.
  • Puede realizarse:
    • Con proyecto propio, o
    • Con modelos del IPV disponibles en su sitio web.

Alternativas de construcción:

  • 140 m²
  • 120 m²
  • 100 m²
  • 80 m²
  • 69 m²
  • 55 m²

Alternativas de terminación de obra:

  • 140 m²
  • 120 m²
  • 100 m²
  • 80 m²

En este último caso, la vivienda debe contar con un avance de obra de entre 55% y 65%.

IPV vivienda CRÉDITO HIPOTECARIO 2
El crédito permite construir o terminar una vivienda en terreno propio, según los requisitos establecidos por el IPV.

Características del programa

  • El beneficiario elige el modelo de vivienda y los profesionales intervinientes.
  • El anteproyecto debe presentarse ante el IPV antes de su aprobación municipal.
  • Los desembolsos se calculan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) al momento de solicitarlos.
  • Para participar en licitaciones se requiere:
    • Terreno en condiciones de hipoteca.
    • Documentación técnica aprobada.
    • Documentación financiera validada por el IPV.

Cómo se financia el crédito

  • El IPV financia hasta el 85% de la obra.
  • El beneficiario aporta el 15% restante mediante ahorro previo.
  • El período de ahorro es de hasta 36 meses.
  • La cuota mensual equivale al 20% de los ingresos del grupo familiar.

Plazos de devolución:

  • Construcción de vivienda: hasta 30 años.
  • Terminación de obra: hasta 10 años.

Actualización del crédito:

  • El ahorro previo se actualiza trimestralmente por UVA.
  • La devolución del crédito se realiza mediante CVS.

Tasas de interés según superficie:

  • Hasta 80 m²: TNA 0%.
  • 100 m²: TNA 2% (sistema francés).
  • 120 m² y 140 m²: TNA 4% (sistema francés).
IPV vivienda CRÉDITO HIPOTECARIO 3
El acceso al crédito depende del cumplimiento de requisitos sociales, técnicos y financieros.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito hipotecario del IPV

  • Inscripción online a través del sitio web del IPV.
  • La carga de datos y documentación se realiza en formato digital.
  • Verificación de requisitos, con evaluación social, técnica y financiera por las áreas del organismo.
  • Evaluación del terreno, que queda sujeto a la aceptación del IPV.
  • Firma del contrato de ahorro previo.
  • Otorgamiento del crédito, que puede darse mediante:
    • Finalización del período de ahorro (36 cuotas), o
    • Licitaciones para completar el ahorro pendiente.
  • Inicio de obra, conforme al cronograma de desembolsos aprobado.

A tener en cuenta

Actualmente, Construyo Mi Casa es la única línea con inscripciones habilitadas para acceder a un crédito hipotecario en Mendoza durante 2026.

En este link podés encontrar más información para acceder al crédito y también el link de solicitud: https://www.ipvmendoza.gov.ar/programa-construyo-mi-casa/

