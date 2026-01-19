Cómo solicitar un crédito hipotecario del Instituto Provincial de la Vivienda en 2026

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cuenta con distintas líneas habitacionales en Mendoza, aunque no todas funcionan como créditos hipotecarios. Actualmente, el único programa con inscripción habilitada bajo esta modalidad es Construyo Mi Casa , destinado a la construcción o terminación de una vivienda propia .

A continuación, repasamos cómo funciona esta línea, quiénes pueden acceder y cuáles son los pasos para solicitar el crédito durante 2026.

El programa Construyo Mi Casa está orientado a personas y grupos familiares que cuentan con un terreno propio —o pueden adquirirlo durante el período de ahorro— y buscan acceder a un crédito hipotecario para construir o finalizar su vivienda.

Las solicitudes se realizan de forma online a través del sitio oficial del Instituto Provincial de la Vivienda.

Se trata de una línea administrada por el IPV que permite financiar hasta el 85% de la obra , mientras que el beneficiario aporta el porcentaje restante a través de un sistema de ahorro previo.

Quiénes pueden acceder

Grupos familiares y/o personas solas.

Edad: entre 18 y 70 años .

. Ingresos desde dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVyM) .

. Aplicable únicamente a vivienda única .

. No poseer otros inmuebles a su nombre.

Requisitos del terreno

Ser propietario del terreno o adquirirlo durante el período de ahorro.

El lote debe contar con: Servicio de luz. Agua potable.

En caso de terrenos con expensas: No deben superar el 50% del valor de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 m².



Qué tipo de vivienda se puede construir

La construcción queda a cargo del propietario.

Puede realizarse: Con proyecto propio, o Con modelos del IPV disponibles en su sitio web.



Alternativas de construcción:

140 m²

120 m²

100 m²

80 m²

69 m²

55 m²

Alternativas de terminación de obra:

140 m²

120 m²

100 m²

80 m²

En este último caso, la vivienda debe contar con un avance de obra de entre 55% y 65%.

Características del programa

El beneficiario elige el modelo de vivienda y los profesionales intervinientes.

El anteproyecto debe presentarse ante el IPV antes de su aprobación municipal.

Los desembolsos se calculan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) al momento de solicitarlos.

al momento de solicitarlos. Para participar en licitaciones se requiere: Terreno en condiciones de hipoteca. Documentación técnica aprobada. Documentación financiera validada por el IPV.



Cómo se financia el crédito

El IPV financia hasta el 85% de la obra .

. El beneficiario aporta el 15% restante mediante ahorro previo.

mediante ahorro previo. El período de ahorro es de hasta 36 meses .

. La cuota mensual equivale al 20% de los ingresos del grupo familiar.

Plazos de devolución:

Construcción de vivienda: hasta 30 años .

. Terminación de obra: hasta 10 años.

Actualización del crédito:

El ahorro previo se actualiza trimestralmente por UVA .

. La devolución del crédito se realiza mediante CVS.

Tasas de interés según superficie:

Hasta 80 m²: TNA 0% .

. 100 m²: TNA 2% (sistema francés).

(sistema francés). 120 m² y 140 m²: TNA 4% (sistema francés).

Paso a paso: cómo solicitar el crédito hipotecario del IPV

Inscripción online a través del sitio web del IPV.

a través del sitio web del IPV. La carga de datos y documentación se realiza en formato digital.

Verificación de requisitos , con evaluación social, técnica y financiera por las áreas del organismo.

, con evaluación social, técnica y financiera por las áreas del organismo. Evaluación del terreno , que queda sujeto a la aceptación del IPV.

, que queda sujeto a la aceptación del IPV. Firma del contrato de ahorro previo .

. Otorgamiento del crédito , que puede darse mediante: Finalización del período de ahorro (36 cuotas), o Licitaciones para completar el ahorro pendiente.

, que puede darse mediante: Inicio de obra, conforme al cronograma de desembolsos aprobado.

A tener en cuenta

Actualmente, Construyo Mi Casa es la única línea con inscripciones habilitadas para acceder a un crédito hipotecario en Mendoza durante 2026.

En este link podés encontrar más información para acceder al crédito y también el link de solicitud: https://www.ipvmendoza.gov.ar/programa-construyo-mi-casa/