Vitivinicultura: Bodegas Bianchi, aclara su situación y redobla su apuesta por la producción

Bodegas Bianchi, una de las firmas más tradicionales de la vitivinicultura Argentina, con casi un siglo de trayectoria productiva en la provincia, atraviesa un momento complejo en el marco de una coyuntura adversa que afecta de manera transversal a toda la industria del vino. Frente a este escenario, la empresa difundió un comunicado oficial en el que buscó fijar posición, reafirmar principios y comunicar el camino a transitar para superar las dificultades actuales.

Transparencia, buena fe y continuidad operativa La bodega subrayó su compromiso con la transparencia y la buena fe, y anunció que se encuentra encarando una propuesta integral de regularización de todas sus áreas, orientada a atravesar lo que definió como una coyuntura excepcional de mercado. El eje central del planteo es sostener la continuidad operativa de la compañía con el acompañamiento de sus proveedores estratégicos, preservando vínculos comerciales construidos a lo largo de décadas y concebidos como relaciones de largo plazo.

Diálogo con la cadena de valor y mirada de largo plazo La empresa explicó que, en ese marco, abrió una instancia de diálogo con toda la cadena de valor, con el objetivo de acordar un esquema viable de normalización que permita encauzar la situación actual sin comprometer la estabilidad de la firma. Desde la conducción de Bodegas Bianchi manifestaron su confianza en que este proceso no solo permitirá superar la coyuntura, sino también adaptarse a una nueva realidad del mercado, reafirmar el liderazgo de la organización y honrar casi cien años de historia vitivinícola desarrollada en Mendoza, considerada un orgullo para la producción nacional.

El comunicado se conoce en un contexto financiero delicado. A la nómina de bodegas con dificultades se suma la bodega sanrafaelina que, según versiones periodísticas, registra 80 cheques rechazados por falta de fondos por un monto cercano a los 1.012 millones de pesos, de acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina. A esto se agregaría una deuda bancaria que, si bien por el momento no presenta incumplimientos, asciende a poco más de 18 mil millones de pesos.

Una crisis que atraviesa a todo el sector Desde el sector advierten que la situación de Bianchi no constituye una excepción. Por el contrario, muchas bodegas operan hoy con niveles de endeudamiento bancario sobredimensionados respecto del volumen de facturación real que permite la actividad en el actual contexto económico. La caída del consumo interno, el atraso cambiario y el aumento sostenido de costos han erosionado los márgenes de rentabilidad de buena parte del entramado vitivinícola. El stock de vino acumulado es tan elevado que, para recuperar cierto equilibrio entre oferta y demanda, debería dejarse de comprar una cosecha completa, una medida que, aplicada de manera efectiva, derivaría en una catástrofe productiva con consecuencias sociales y económicas de gran magnitud. Ante esta realidad, algunos productores ya optaron por abandonar viñedos o reconvertirlos hacia actividades consideradas más rentables, mientras crece el debate sobre la sostenibilidad del esquema productivo. Actividad en marcha pese a la coyuntura A pesar de las dificultades y quizás como mejor muestra del compromiso que reafirma en su comunicado, Bodegas Bianchi mantiene activas sus propuestas de enoturismo en Los Chacayes y San Rafael durante este verano y continúa con los lanzamientos de nuevas añadas de sus productos, preparándose para la vendimia 2026.