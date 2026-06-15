El secreto del vino verde: origen, historia y tradición en una sola copa

Después de los tintos, blancos, rosados y naranjos, la vitivinicultura europea mantiene un estilo exclusivo que da origen a los vinos verdes. Se trata de una variedad que se originó en Portugal y aunque su nombre indica un color, la bebida no lo contiene.

El nombre de esta tradicional denominación portuguesa no hace referencia al color, sino a su carácter fresco y juvenil. La expresión "Vinho Verde" significa literalmente "vino verde", aunque el concepto está relacionado con la juventud del vino y con el paisaje de la región donde se produce.

Las condiciones climáticas de la región, caracterizadas por temperaturas moderadas, permiten obtener mostos con bajo contenido de azúcar y altos niveles de ácido. Como consecuencia, los vinos presentan una graduación alcohólica moderada, generalmente entre 9% y 10% de alcohol.

El vino verde se origina en Portugal y se trata de una Denominación de Origen.

Una región con más de un siglo de historia

La Denominación de Origen Controlada (DOC) Vinho Verde fue reconocida oficialmente en 1908 y comprende una extensa superficie vitivinícola. La región se ubica entre los ríos Duero y Miño, este último frontera natural entre Portugal y España.

Además de la DOC Vinho Verde, toda el área está reconocida como Indicación Geográfica Minho para los vinos regionales. El clima es uno de los factores determinantes de la identidad de estos vinos. La cercanía al océano Atlántico aporta humedad y temperaturas moderadas.

La diversidad geográfica de la región llevó a la creación de distintas subregiones que reflejan particularidades de clima, suelo y variedades de uva. Estas diferencias permiten encontrar estilos variados dentro de una misma denominación, aunque todos conservan el sello distintivo de frescura y juventud que caracteriza a los Vinho Verde.

Aunque internacionalmente los Vinho Verde blancos son los más conocidos, la producción actual se divide prácticamente en partes iguales entre vinos blancos y tintos, una realidad que se consolidó tras la adaptación de la normativa portuguesa a las directrices de la Unión Europea durante la década de 1990.

Si bien los vinos verdes no se pueden producir fuera de su región, debido a que se trata de una Denominación de Origen, en la provincia de Mendoza existe al menos un ejemplar que se asemeja a la tradición portuguesa. Se trata de "Tomates Verdes", un torrontés, cepa insignia de la Argentina, producido por la bodega Santa Julia.

Con su combinación de baja graduación alcohólica, acidez refrescante y perfil desenfadado, el Vinho Verde continúa consolidándose como una de las expresiones más singulares del vino portugués y una alternativa cada vez más atractiva para quienes buscan etiquetas frescas y fáciles de beber.