Moda, diseño y divulgación científica: la apuesta de un emprendimiento nacido en Mendoza

¿Cómo te imaginás que se puede fusionar una prenda de vestir con ciencia y divulgación científica? En Mendoza existe un emprendimiento que piensa este interrogante y ofrece a la comunidad remeras, buzos y accesorios haciendo una reivindicación y difusión de la actividad científica.

Se trata de Nerdos, un proyecto que nació en 2023 en la búsqueda de ingresos para financiar actividades gratuitas de divulgación científica organizadas por la ONG The Mars Society Argentina. Comenzaron a vender remeras para costear eventos científicos y, poco a poco, fueron tomando forma hasta convertirse en una marca independiente.

Detrás de la marca se encuentran dos mujeres que impulsan el proyecto: Josefina Pérez Maya , publicista (31), y Liliana Marasco , diseñadora industrial (25), quienes entienden la fusión entre moda y ciencia “como un puente y vínculo entre dos mundos que no suelen conectarse”.

De la divulgación científica a una marca con identidad propia

Marie Curie, una figura fundamental en la historia de la ciencia, realizó aportes decisivos al estudio de la radioactividad y sus aplicaciones en la salud. Además, hizo historia al convertirse en la primera persona en recibir dos premios Nobel, uno en Física y otro en Química.

Valentina Tereshkova, otra de las mujeres destacadas en la historia de la ciencia, fue la primera mujer en viajar al espacio. Es cosmonauta, ingeniera y política rusa.

Rosalind Franklin, química y cristalógrafa británica, también fue una figura clave para la investigación científica por sus aportes a la comprensión de las estructuras moleculares del ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, los virus, el carbón y el grafito.

¿Qué tienen en común -además de ser unas genias y fundamentales en la historia de la ciencia- Curie, Tereshkova y Franklin? Que las tres están nucleadas en una serie temática de Nerdos: Women in STEAM (ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas).

“Buscamos visibilizar a mujeres que hicieron historia que la historia no siempre muestra, y contamos con diseños de temática espacial y algunos más minimalistas de estilo brand lover”, explicó Marasco en diálogo con Sitio Andino.

nerdos emprendimiento textil Las prendas están inspiradas en figuras e hitos de la ciencia. Foto: gentileza Nerdos

La fusión entre moda y ciencia no es azarosa ni una forma de ser “diferente” per se, sino que tiene una inquietud genuina y que va de la mano con los puntos de partida de sus fundadoras, vinculadas a la actividad científica. “Nos gusta extrapolar la ciencia y tecnología de investigaciones o papers y mostrarla de una forma interesante, llevarla a lo cotidiano”, agregó.

No buscamos usar un concepto random como recurso estético, sino entender la ciencia de fondo y hacer que eso sea moneda corriente. Nos gusta llevar el rigor científico y la precisión en los detalles a la indumentaria que se usa todos los días. Así, la ropa deja de ser solo ropa y se vuelve un vehículo de divulgación. No buscamos usar un concepto random como recurso estético, sino entender la ciencia de fondo y hacer que eso sea moneda corriente. Nos gusta llevar el rigor científico y la precisión en los detalles a la indumentaria que se usa todos los días. Así, la ropa deja de ser solo ropa y se vuelve un vehículo de divulgación.

Diseño local y ciencia para vestir todos los días

Las estadísticas, liquidaciones por cierre y persianas bajas dan cuenta de un momento hostil para la actividad textil. De hecho, los informes revelan que la industria dedicada a esta actividad es la que más ha sufrido en los últimos años. No es casual que esto ocurra, pues los salarios y el poder adquisitivo de los argentinos están debilitados, a la vez que atravesamos un momento de apertura de importaciones que ha simplificado la compra en plataformas extranjeras, en detrimento de la industria y la producción nacional.

En este marco, Nerdos sale a jugar en un escenario complejo, aunque con un público objetivo claro y con una propuesta que no busca la ganancia o la comercialización como fin en si mismo, sino alentar la ciencia, su conocimiento y divulgación.

“Nuestros diseños son para usar todos los días, para romper el hielo en un evento, para generar debates y charlas intensas. En definitiva, para contar con orgullo que nos apasiona un tema; por eso siempre decimos que todos somos un poco nerdos en lo que nos gusta”, resumió la diseñadora.

nerdos remera ciencia (1) Cada colección combina diseño, curiosidad y rigor científico. Foto: gentileza Nerdos

Sobre cómo ven hoy la situación de la actividad textil, Marasco opinó que “hay que lograr revalorizar la industria nacional y todos los saberes locales de cada región. Hay muchas empresas que ya logran esto usando el diseño como una herramienta”.

Un proyecto que crece desde Mendoza

Recientemente, Nerdos fue uno de los 15 proyectos seleccionados entre unos 60 postulantes en el Torneo de Emprendimientos impulsado por la Ciudad de Mendoza. Para sus fundadoras, la experiencia representó una oportunidad de capacitación, mentoría y validación en un camino que todavía consideran en construcción.

Ese crecimiento también se refleja en la red de trabajo que la marca fue tejiendo desde sus inicios. Si bien el proyecto es liderado por Liliana Marasco y Josefina Pérez Maya, en el desarrollo de las colecciones participan talleres textiles locales, ilustradoras y profesionales que aportan conocimiento específico para garantizar el rigor de los contenidos.

image Torneo de emprendedores organizado por la Municipalidad de Mendoza.

Asimismo, cuentan con envíos a todo el país y trabajan en nuevas prendas, así como en el desarrollo de un podcast para acercar la ciencia y la tecnología a más personas.

De esta manera, Nerdos busca consolidar y ampliar una comunidad construida alrededor de la curiosidad. Una misión que mantiene intacto el espíritu con el que nació el proyecto: hacer de la divulgación científica algo cotidiano y accesible para todos.