"El Día de la Mujer es cada día", la reflexión de una científica mendocina

En el Día Internacional de la Mujer , la astrónoma Beatriz García destacó el legado de científicas como Marie Curie y la filósofa Hipatia de Alejandría . En la invitación para actividades del Observatorio Pierre Auger ubicado en Malargüe , reflexionó sobre su aporte al conocimiento y se advirtió que, pese a avances en derechos, las desigualdades de género aún persisten.

En el marco del Día Internacional de la Mujer , la astrónoma e investigadora del CONICET Beatriz García reflexionó sobre el legado de mujeres que marcaron la historia del conocimiento, como Marie Curie y la filósofa Hipatia de Alejandría , y advirtió que, pese a los avances en derechos y reconocimiento, las desigualdades de género siguen presentes. Las declaraciones se dieron en el contexto de actividades organizadas por el Observatorio Pierre Auger en Malargüe, entre ellas un cine debate virtual dedicado a películas que retratan la vida de estas científicas y pensadoras .

Prevención y género Más de una semana dedicada a la salud de la mujer en General Alvear

Efemérides Día Internacional de la Mujer: historia, significado y por qué se conmemora el 8 de marzo

El Observatorio de Rayos Cósmicos Pierre Auger programó una serie de actividades para reflexionar sobre el rol femenino en la ciencia y en la sociedad. Una de ellas se realizará este domingo a las 18 horas de manera virtual y consistirá en un cine debate centrado en tres películas que abordan la vida de mujeres que dejaron una profunda huella en la historia del conocimiento.

Dos de los films están dedicados a Marie Curie, la científica que transformó para siempre la investigación moderna . Curie fue pionera en el estudio de la radiactividad y responsable del descubrimiento de elementos fundamentales como el polonio y el radio. Sus aportes abrieron caminos decisivos para la física y la medicina, y la convirtieron en la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes disciplinas científicas . Su figura simboliza perseverancia, curiosidad y una valentía intelectual que permitió ampliar los horizontes de la ciencia durante el último siglo.

La tercera película propone mirar mucho más atrás en el tiempo, hacia la Antigüedad, con la historia de Hipatia de Alejandría. Matemática, filósofa y maestra, Hipatia representó la pasión por el conocimiento en una época marcada por tensiones políticas y religiosas. Defensora del pensamiento crítico y de la enseñanza abierta, su vida, y también su trágica muerte, se transformaron en un símbolo de la lucha por la razón frente a la intolerancia. Su legado continúa inspirando a generaciones de investigadores y educadores.

CURIE Marie Curie

Reflexiones en el Día Internacional de la Mujer

En diálogo con SITIO ANDINO, la astrónoma Beatriz García destacó la importancia de recordar estas historias y de reflexionar sobre el lugar que ocupan hoy las mujeres en la ciencia y en la sociedad. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances significativos en materia de derechos, señaló que aún persisten desafíos.

“Creemos que el tema está solucionado, pero en realidad los problemas siguen latentes en muchas actividades que involucran a las mujeres”, expresó la investigadora.

García recordó que si bien se han conquistado derechos fundamentales, todavía aparecen discursos que cuestionan logros históricos. “Es cierto que se han conseguido varios derechos, pero también es real que estamos escuchando gente que dice que habría que quitarnos el derecho al voto, por ejemplo, y no son cosas de hace doscientos años”, advirtió al mencionar debates presentes en la actualidad política internacional.

mujeres científicas

La científica también reflexionó sobre los roles sociales históricamente asignados a las mujeres. “La mujer es la guardiana del hogar, que nunca va a decir ‘no puedo’, pero también tenemos el derecho de trabajar en cualquier otra cosa”, afirmó. En ese sentido, subrayó que no deberían existir profesiones destinadas exclusivamente a hombres o a mujeres.

Para Beatriz García, la clave es continuar visibilizando el tema. “Si de esto se habla es porque no está solucionado”, concluyó, remarcando que la igualdad real todavía requiere compromiso y participación colectiva. Y dejó una reflexión final: “El Día de la Mujer es cada día”.