8 de marzo de 2026
Sitio Andino
Efemérides

Día Internacional de la Mujer: historia, significado y por qué se conmemora el 8 de marzo

Como cada 8 de marzo, este 2026 se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, una efeméride destinada a reflexionar sobre una lucha histórica.

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que invita a reflexionar sobre la lucha histórica por la igualdad de derechos. La jornada recuerda las movilizaciones de mujeres en distintos momentos de la historia y busca visibilizar los avances, desafíos y demandas pendientes en materia de equidad social, laboral y política.

Día Internacional de la Mujer: historia de origen del 8 de marzo

El origen de esta efeméride está vinculado a las luchas obreras y sociales impulsadas por mujeres a lo largo de los siglos XIX y XX. Diversas protestas y movimientos reclamaban mejores condiciones laborales, el derecho al voto y la igualdad de oportunidades frente a los hombres.

Una de las referencias más difundidas remite al incendio ocurrido en una fábrica textil de Nueva York, en Estados Unidos, donde murieron 129 obreras mientras realizaban una huelga en reclamo de condiciones de trabajo más justas. Con el tiempo, este hecho se transformó en un símbolo de la lucha por los derechos laborales y sociales de las mujeres.

A partir de esas reivindicaciones, la fecha fue incorporándose progresivamente en distintos países como una jornada de reflexión y movilización. Finalmente, en 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.

La finalidad de la fecha

Más allá de su origen histórico, el Día Internacional de la Mujer se consolidó como una jornada para analizar las desigualdades que aún persisten en distintos ámbitos de la vida social, económica y política. La fecha también busca promover cambios culturales que garanticen una sociedad más justa e igualitaria.

Al mismo tiempo, el 8 de marzo sirve para reconocer el papel de las mujeres en la construcción de la historia y destacar los avances logrados en materia de derechos, oportunidades y libertades. En ese sentido, la jornada combina memoria, reflexión y reivindicación en torno al camino recorrido y los desafíos que aún quedan por delante.

Fuente: DGE y ONU.

