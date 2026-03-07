General Alvear realizó actividades de prevención y cuidado durante toda la Semana de la Mujer

Semana de la Mujer en General Alvear.

El cierre se desarrolló este viernes con controles de presión arterial y evaluación del riesgo cardiovascular. La doctora Natalia Estrella destacó el trabajo realizado durante estos días y el compromiso de las instituciones que acompañaron la propuesta. “La verdad que estamos muy contentos con todas las actividades que venimos organizando durante esta semana”, expresó.

Acciones vinculadas a la salud integral de las mujeres en General Alvear Durante la semana se llevaron adelante distintas acciones vinculadas a la salud integral de las mujeres, en diferentes ámbitos de la salud, desde ginecología y cardiología hasta salud mental y el acompañamiento en los distintos espacios de la vida: “tuvimos actividades lunes, martes y miércoles, donde tratamos de salir a buscar a la mujer en distintos ámbitos de la salud, no solo desde lo ginecológico o lo cardiovascular, sino también desde la salud mental”, expresó.

Estas acciones se realizaron en el marco del Día Internacional de la Mujer. “La idea era no hablar de la mujer en un solo día, sino durante toda una semana”, concluyó Estrella.