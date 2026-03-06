6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Desarrollo productivo

Productores de General Alvear se capacitaron en el uso de drones para tareas agrícolas

En General Alvear, se realizó una jornada técnica donde se mostraron aplicaciones para viñedos, tomate, pasturas y fertilización.

Capacitación de manejos de dron en la agricultura de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Productores del departamento de General Alvear participaron de una jornada técnica destinada a conocer aplicaciones de cada dron en tareas agrícolas, una herramienta que busca optimizar tiempos de trabajo y mejorar la eficiencia en los cultivos.

El secretario de Desarrollo y Promoción Departamental, Hugo Molina, explicó que desde el área se viene trabajando en la incorporación de nuevas tecnologías vinculadas a la producción. “Desde la Secretaría decidimos trabajar en todo aquello que tenga que ver con la innovación y las últimas técnicas, orientando a Alvear para avanzar hacia un esquema de horticultura”, señaló.

En ese sentido, indicó que el proceso incluye distintas etapas de desarrollo y capacitación para los productores. “Este proyecto lleva años como toda etapa de desarrollo y ahora estamos en instancias de seleccionar productores para que se vayan especializando”, afirmó.

Durante la jornada se realizó una demostración del uso de drones para pulverización, siembra y fertilización. Estas herramientas aportan ventajas operativas y económicas.

Por su parte, Jorge Vila, representante de la empresa Vant Drones Agrícolas, remarcó que la tecnología está cada vez más disponible para distintos tipos de productores. “Estas están al alcance del productor chico, mediano y grande. Hemos logrado un equilibrio en los costos y el resultado es muy bueno porque reduce gastos en insumos y mejora la rapidez del trabajo”, sostuvo.

Dron para el tratamiento en viñedos, tomate y pasturas

Actualmente los drones se utilizan principalmente para tratamientos en viñedos, tomate y pasturas, además de aplicaciones de fertilizantes sólidos y tareas de siembra.

El productor Mauricio Cargnelutti compartió su experiencia tras implementar esta herramienta en su finca. “Hace un mes hicimos aplicaciones en tomate y melón, y los resultados han sido muy buenos. La eficiencia y el tiempo que se ahorra es notable”, señaló.

De esta manera, la jornada permitió acercar herramientas tecnológicas al sector productivo local, promoviendo alternativas que apuntan a mejorar la eficiencia de las labores agrícolas y acompañar a los productores en la incorporación de nuevas prácticas de trabajo.

Capacitación en General Alvear del manejo del dron para tareas agrícolas

