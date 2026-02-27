27 de febrero de 2026
Con el oficialismo alineado detrás de Molero, el Concejo de Alvear eligió nuevo presidente

La elección de autoridades en el Concejo Deliberante se resolvió a partir de un acuerdo interno del oficialismo liderado por el intendente Alejandro Molero.

Carlos Zalazar fue elegido presidente del Concejo Deliberante de General Alvear.

Por Sección Política

El Concejo Deliberante de General Alvear eligió a sus nuevas autoridades y designó a Carlos Zalazar como presidente del cuerpo, tras el acuerdo entre los sectores que integran el oficialismo local.

La definición se alcanzó a partir de un acuerdo político entre los bloques que responden a Cambia Mendoza (CM). De este modo, el oficialismo retuvo la conducción legislativa y formalizó un esquema de trabajo unificado.

La sesión fue el resultado de conversaciones previas orientadas a ordenar posiciones dentro del espacio gobernante. Más allá de la designación de Zalazar, el entendimiento incluyó una reorganización administrativa del Concejo.

Carlos Zalazar preside el Concejo Deliberante y Molero consolida su liderazgo en el oficialismo.

Encolumnados

Con esta elección de autoridades, el intendente Alejandro Molero aparece como una figura clave en el armado del acuerdo y en la consolidación del espacio oficialista en General Alvear.

Molero logró mantener cohesionados a los sectores aliados, lo que refuerza su posicionamiento dentro del radicalismo alvearense y del frente oficialista.

Carlos Zalazar quedó al frente del Concejo Deliberante alvearense.

Reorganización: menor gasto

Entre los puntos acordados figura la eliminación de cargos de asesores y secretarios, una medida que implicará una reducción del gasto político y que fue presentada como parte de un proceso de simplificación de la estructura interna del cuerpo.

Así, el Concejo inicia una etapa que, desde el oficialismo, describen como de mayor previsibilidad institucional y coordinación política.

