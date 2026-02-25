Apuñalaron a un joven mendocino frente a su hijo durante un robo en Buenos Aires

Alejandro nació en Buenos Aires, pero años más tarde regresó junto a su madre a General Alvear

Un grave hecho de inseguridad en Buenos Aires tuvo como víctima a un joven mendocino. Alejandro Torres fue apuñalado mientras dormía en su departamento, en el marco de un violento robo. Tras el ataque, quedó internado en estado crítico. Su madre, oriunda de General Alvear, pidió la colaboración de la comunidad para acompañar a la familia en este difícil momento.

Embed - UN ALVEARENSE FUE APUÑALADO EN UN ROBO EN BS. AS, ESTÁ GRAVE En diálogo con Noticiero Andino, Marisa Domínguez, madre de la víctima, brindó detalles sobre lo ocurrido. El hecho se produjo mientras Alejandro descansaba junto a su hijo de 10 años. Según su testimonio, el agresor ingresó a la vivienda, se dirigió directamente hasta la cama y lo apuñaló siete veces.

Estaba junto a su hijo cuando ocurrió el robo En medio de la dramática situación, el niño le rogó al delincuente que no lastimara a su padre. Sin embargo, el atacante reaccionó con violencia: lo tomó del cuello y lo arrojó contra la pared. Como consecuencia, el menor sufrió heridas en el brazo y en el rostro. Tras la agresión, el ladrón se llevó los ahorros de Torres y escapó del lugar.

Alejandro nació en Buenos Aires, pero años más tarde regresó junto a su madre a General Alvear. Según relató Marisa, su hijo es una persona muy querida en la comunidad y colabora activamente con los sectores más vulnerables en un merendero de Alvear Oeste. "Lo conoce mucha gente, tiene muchos amigos y es una buena persona", expresó su madre conmovida.