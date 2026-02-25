Grave accidente vial en Ruta 60: un furgón volcó tras una colisión en Luján de Cuyo

El siniestro se produjo alrededor de las 16.20 a metros del Acceso Sur Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia

Un impactante accidente vial se registró este miércoles por la tarde en la Ruta 60, a metros del Acceso Sur, en el departamento de Luján de Cuyo. Como consecuencia del fuerte choque, un furgón volcó y sus ocupantes debieron ser trasladados al hospital.

Cómo ocurrió el accidente El siniestro se produjo alrededor de las 16.20, cuando un automóvil salía de un centro comercial ubicado en la zona. Según la información oficial, el conductor giró hacia el Este y colisionó contra un furgón que circulaba por la arteria. A raíz del impacto, el furgón terminó volcó sobre la calzada y quedó apoyado sobre su techo.

El conductor del furgón y su acompañante fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital Paroissien, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve. En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso.

Las autoridades realizaron el correspondiente dosaje de alcohol a ambos conductores, el cual arrojó resultado negativo en los dos casos.