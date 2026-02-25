25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
A metros del Acceso Sur

Grave accidente vial en Ruta 60: un furgón volcó tras una colisión en Luján de Cuyo

El siniestro ocurrió la tarde del miércoles a metros del Acceso Sur. Dos personas fueron hospitalizadas con traumatismo leve.

El siniestro se produjo alrededor de las 16.20 a metros del Acceso Sur

El siniestro se produjo alrededor de las 16.20 a metros del Acceso Sur

Foto: Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un impactante accidente vial se registró este miércoles por la tarde en la Ruta 60, a metros del Acceso Sur, en el departamento de Luján de Cuyo. Como consecuencia del fuerte choque, un furgón volcó y sus ocupantes debieron ser trasladados al hospital.

Cómo ocurrió el accidente

El siniestro se produjo alrededor de las 16.20, cuando un automóvil salía de un centro comercial ubicado en la zona. Según la información oficial, el conductor giró hacia el Este y colisionó contra un furgón que circulaba por la arteria. A raíz del impacto, el furgón terminó volcó sobre la calzada y quedó apoyado sobre su techo.

Lee además
Una joven de 16 años sufrió heridas de consideración
Siniestro

Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas
Accidente en Godoy Cruz: el conductor perdió el control al buscar elementos en la guantera.
Viajaba con un menor

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur
accidente vial, luján de cuyo, acceso sur, vuelco
El conductor giró hacia el Este y colisionó contra un furgón que circulaba por la arteria

El conductor giró hacia el Este y colisionó contra un furgón que circulaba por la arteria

El conductor del furgón y su acompañante fueron asistidos en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Posteriormente, ambos fueron trasladados al hospital Paroissien, donde se les diagnosticó traumatismo encéfalo craneano leve. En tanto, el conductor del automóvil resultó ileso.

Las autoridades realizaron el correspondiente dosaje de alcohol a ambos conductores, el cual arrojó resultado negativo en los dos casos.

Temas
Seguí leyendo

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael

Accidente vial en Malargüe deja dos heridos graves que fueron derivados a San Rafael

El auto de una familia fue embestido por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados

Violento accidente en Junín: motociclista está en grave estado

Grave accidente vial en Maipú: un hombre chocó e impactó contra un árbol

LO QUE SE LEE AHORA
La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico. 
Prófuga desde octubre

Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz

Las Más Leídas

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales.
Para tener en cuenta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de febrero los estatales