5 de junio de 2026
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Acceso Este

Caos vehicular en el Acceso Este por dos accidentes viales

Dos accidentes viales generan importantes trastornos en el tránsito en el Acceso Este, sobre todo, en la mano de ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Tránsito complicado en el Acceso Este y Acceso Sur.&nbsp;

Tránsito complicado en el Acceso Este y Acceso Sur. 

 Por Pablo Segura

La mañana de este viernes comenzó con importantes complicaciones para miles de conductores que circulan por el Acceso Este, una de las principales vías de ingreso a la Ciudad de Mendoza. Dos accidentes viales ocurridos con pocos minutos de diferencia generaron extensas congestiones y demoras en distintos puntos estratégicos de la traza.

El primero de los siniestros se registró cerca de las 7 a la altura del Mendoza Shopping, donde se produjo una colisión en cadena que involucró entre cuatro y cinco vehículos. El hecho ocasionó una importante reducción de la circulación y largas filas de automóviles en dirección al ingreso a la Ciudad de Mendoza.

Caos vehicular Acceso Este

Minutos después, un segundo incidente vial complicó aún más el tránsito. En esta oportunidad, el choque ocurrió sobre el puente que conecta el Acceso Este con el Acceso Sur, generando nuevas demoras en uno de los nudos viales más transitados de la provincia.

Choques sin heridos, pero con severas complicaciones de tránsito

Según las primeras informaciones, el accidente vial registrado frente al centro comercial provocó importantes trastornos vehiculares debido a la cantidad de vehículos involucrados. Aunque los daños materiales fueron significativos en algunos rodados, afortunadamente no se reportaron personas heridas.

Mientras personal de tránsito y efectivos policiales trabajaban para ordenar la circulación y retirar los vehículos afectados, la congestión se extendió varios kilómetros sobre el Acceso Este, afectando a quienes se dirigían hacia la Ciudad de Mendoza durante el horario de mayor movimiento.

La situación se agravó aún más con un segundo choque de menor magnitud ocurrido en el puente de acceso hacia el Acceso Sur. Si bien se trató de un siniestro leve, el incidente generó una fuerte reducción de la velocidad de circulación y largas demoras para los conductores que intentaban incorporarse a esa arteria.

Durante gran parte de la mañana, las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y, en la medida de lo posible, optar por vías alternativas para evitar la zona afectada.

Además, desde esta semana, el Acceso Este está afectado por obras viales que también complican el tránsito normal de los miles de vehículos que circulan a diario por esa ruta.

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