25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Intento de homicidio

Violencia en Tunuyán: un joven fue apuñalado siete veces en la puerta de un gimnasio

La víctima tiene 21 años. Fue operado en el Hospital Scaravelli y quedó internado fuera de peligro. Buscan al agresor para esclarecer las circunstacias del hecho.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente.

El paciente fue intervenido quirúrgicamente.

Foto: Gentileza
Por Sitio Andino Policiales

Un violento episodio ocurrió en Tunuyán cuando un joven de 21 años fue apuñalado en inmediaciones de un gimnasio céntrico. La víctima recibió múltiples heridas y debió ser intervenida de urgencia. Por estas horas, la víctima continúa hospitalizada en el hospital Scaravelli.

Cómo ocurrió el ataque en Tunuyán

El hecho ocurrió durante la noche del martes, alrededor de las 22 en calle Pellegrini 159, frente al Gimnasio ABC. La víctima fue identificada como Ignacio Gabriel Acosta, de 21 años. Según las primeras averiguaciones, el joven se encontraba en el interior del gimnasio cuando, por causas que se investigan, fue atacado por otro masculino con un elemento cortopunzante.

Lee además
La acusada quedará sujeta a una investigación por narcotráfico. 
Prófuga desde octubre

Escapó de un mega operativo por narcotráfico y ahora cayó en Godoy Cruz
Parte de la cocaína incautada en los allanamientos. 
dos detenidos

Cuatro allanamientos por narcotráfico e importante secuestro de cocaína en Las Heras

Como consecuencia de la agresión, sufrió siete heridas de arma blanca distribuidas en tórax, espalda y brazo izquierdo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por particulares en un Renault 11 hacia el Hospital Scaravelli, donde quedó internado.

hospital Scaravelli, Tunuyán
Fue trasladado de urgencia por particulares en un Renault 11 hacia el Hospital Scaravelli, donde quedó internado

Fue trasladado de urgencia por particulares en un Renault 11 hacia el Hospital Scaravelli, donde quedó internado

Las heridas que sufrió el joven tras el episodio de violencia

En el nosocomio, profesionales médicos constataron que presentaba un neumotórax producto de perforación pulmonar. El paciente fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó estable, siendo derivado a sala común.

En paralelo, personal policial arribó al lugar del hecho y detectó manchas hemáticas en la vía pública, por lo que preservó la escena y solicitó la intervención de Policía Científica.

Además, se realizaron rastrillajes y patrullajes en inmediaciones del Polideportivo, y en calles Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, con el objetivo de dar con el presunto autor, quién sería un joven que huyó a pie con un buzo blanco. Hasta el momento no fue aprehendido.

La novedad fue puesta en conocimiento de la Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso la instrucción de actuaciones bajo la carátula "Homicidio en grado de tentativa", además de la intervención de Investigaciones, individualización de testigos y demás medidas de rigor.

Temas
Seguí leyendo

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Un menor terminó herido tras un incendio en una casa de Ciudad

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Mega operativo policial en Mendoza: aprehensiones, armas y más de 70 envoltorios de cocaína secuestrados

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Intento de fuga en Almafuerte: qué pasará con los siete presos involucrados y cómo sigue la investigación

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

LO QUE SE LEE AHORA
Terrible accidente vial en San Martín. 
accidente vial

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Las Más Leídas

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

El récord de Andrea del Boca en Gran Hermano video
No pasaron ni 24 horas

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes
Expectativa

Kennys Palacios, Yanina Zilli y más: cerró la casa de Gran Hermano 2026 con nuevos participantes