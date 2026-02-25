Violencia en Tunuyán: un joven fue apuñalado siete veces en la puerta de un gimnasio

Un violento episodio ocurrió en Tunuyán cuando un joven de 21 años fue apuñalado en inmediaciones de un gimnasio céntrico. La víctima recibió múltiples heridas y debió ser intervenida de urgencia. Por estas horas, la víctima continúa hospitalizada en el hospital Scaravelli.

El hecho ocurrió durante la noche del martes, alrededor de las 22 en calle Pellegrini 159, frente al Gimnasio ABC . La víctima fue identificada como Ignacio Gabriel Acosta , de 21 años. Según las primeras averiguaciones, el joven se encontraba en el interior del gimnasio cuando, por causas que se investigan, fue atacado por otro masculino con un elemento cortopunzante .

Como consecuencia de la agresión, sufrió siete heridas de arma blanca distribuidas en tórax, espalda y brazo izquierdo. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia por particulares en un Renault 11 hacia el Hospital Scaravelli , donde quedó internado.

En el nosocomio, profesionales médicos constataron que presentaba un neumotórax producto de perforación pulmonar . El paciente fue intervenido quirúrgicamente y posteriormente quedó estable, siendo derivado a sala común.

En paralelo, personal policial arribó al lugar del hecho y detectó manchas hemáticas en la vía pública, por lo que preservó la escena y solicitó la intervención de Policía Científica.

Además, se realizaron rastrillajes y patrullajes en inmediaciones del Polideportivo, y en calles Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, con el objetivo de dar con el presunto autor, quién sería un joven que huyó a pie con un buzo blanco. Hasta el momento no fue aprehendido.

La novedad fue puesta en conocimiento de la Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso la instrucción de actuaciones bajo la carátula "Homicidio en grado de tentativa", además de la intervención de Investigaciones, individualización de testigos y demás medidas de rigor.