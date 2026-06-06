6 de junio de 2026
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Alta Montaña

Se incendió un camión en Alta Montaña: bomberos controlaron el fuego

Este sábado por la mañana, bomberos controlaron un incendio en un camión en Alta Montaña. Conocé todos los detalles.

Se incendió un camión en Alta Montaña: bomberos controlaron el fuego

Se incendió un camión en Alta Montaña: bomberos controlaron el fuego

 Por Juan Pablo Strappazzon

En horas de la mañana de este sábado, alrededor de las 07:30, bomberos lograron controlar y extinguir el incendio que afectó a un camión en la zona de Alta Montaña. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos.

Se incendió un camión en Alta Montaña sobre la Ruta 7 a la altura de Potrerillos

Según fuentes policiales, un camión de carga que transitaba por Alta Montaña sufrió un incendio en el semirremolque que transportaba mientras circulaba por la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos.

El hecho ocurrió cuando el conductor, a bordo de un camión DAF modelo XF que se desplazaba de oeste a este, advirtió la presencia de un foco ígneo en la parte trasera del vehículo.

Ante la emergencia, el chofer logró desacoplar el semirremolque del tractor para evitar que las llamas se propagaran al resto de la unidad. Minutos después, arribaron dotaciones de Bomberos del Cuartel Central y de Luján de Cuyo, que trabajaron en el lugar hasta lograr controlar y extinguir por completo el incendio.

El conductor resultó ileso y el test de alcoholemia arrojó resultado negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre. Las autoridades continúan investigando las causas que originaron el siniestro.

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