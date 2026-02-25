Accidente vial en Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas

Un grave accidente vial se registró durante la tarde de este miércoles en el departamento de Tunuyán , cuando una camioneta realizó una maniobra en plena ruta e impactó contra una motocicleta en la que se trasladaban dos mujeres . Como consecuencia del fuerte choque, ambas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser asistidas de urgencia.

El hecho tuvo lugar en la Ruta Nacional 40 , a la altura del kilómetro 83 , alrededor de las 13.40. Según informaron fuentes policiales, una motocicleta Zanella circulaba en sentido Sur-Norte , mientras que en dirección contraria lo hacía una camioneta Chery Tiggo .

accidente vial San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Viajaba con un menor Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el conductor del rodado mayor, un hombre de 62 años, se encontraba detenido sobre la banquina , aguardando el paso de otros vehículos para incorporarse a la calzada. En ese momento realizó la maniobra sin advertir la presencia de la motocicleta , impactando contra el lateral derecho del vehículo.

La motocicleta era conducida por una mujer de 33 años , quien viajaba acompañada por una adolescente de 16 años . Producto del violento impacto, ambas resultaron heridas .

El estado de salud de las dos mujeres

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y asistió a las víctimas. Los profesionales diagnosticaron a la conductora con fractura de pelvis y traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladada posteriormente al hospital Central.

hospital central, dengue, enfermedades respiratorias.jpg La mujer fue trasladada posteriormente al hospital Central Foto: Yemel Fil

La Ayudante Fiscal interviniente dispuso la realización del dosaje de alcohol al conductor de la camioneta, cuyo resultado fue negativo.

En el operativo también trabajó personal de Tránsito Municipal, que procedió al secuestro de ambos vehículos y a la correspondiente individualización de los conductores para avanzar con las actuaciones judiciales.