23 de febrero de 2026
Accidente vial

El auto de una familia fue embestida por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados

Un camión impactó a un auto en el Acceso Este y lo arrojó a un desnivel de seis metros. El conductor del rodado mayor dio negativo en alcoholemia.

El vehículo en el que viajaba la familia cayó seis metros.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Una familia fue víctima de un terrible accidente vial en Maipú. El domingo por la noche, cuando viajaban por el Acceso Este, fueron embestidos por un camión. El fuerte impacto provocó que el auto volcara y cayera varios metros, por lo que los cuatro ocupantes resultaron heridos, entre ellos, dos menores.

Maipú: un camión impactó un auto y lo arrojó a un desnivel de seis metros

Según informaron las autoridades policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 23:40 horas, mientras ambos vehículos circulaban en dirección este-oeste por el Acceso Este. Al llegar a la intersección con calle Isidro Maza, el conductor del camión Ford Cargo habría sufrido un episodio de somnolencia y terminó impactando contra un Chevrolet Corsa Classic.

Como consecuencia del choque, el automóvil fue desplazado y cayó hacia un desnivel ubicado al margen derecho de la calzada. El conductor del auto, identificado como N.P.S., sufrió trauma torácico y fue trasladado al Hospital Central.

Dos menores fueron trasladados al Hospital Central

En tanto, dos menores de edad que viajaban como acompañantes resultaron con politraumatismos y fueron derivados al Hospital Notti para su atención. Una mujer, identificada como G.R.B., presentó politraumatismos leves, se encontraba fuera de peligro y fue asistida en el Hospital Central.

El conductor del camión, W.M., no sufrió lesiones y el dosaje de alcohol arrojó 0,00 g/l, descartándose la presencia de alcohol al volante.

En el lugar trabajó personal policial y ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que brindaron asistencia a los heridos y coordinaron los traslados a los distintos nosocomios del Gran Mendoza. Las autoridades continúan con las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del accidente.

