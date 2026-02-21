21 de febrero de 2026
Violento accidente en Junín: motociclista está en grave estado

Este sábado, un motociclista sufrió un grave accidente vial en el departamento de Junín. Conocé todos los detalles del hecho.

Foto: Cristian Lozano
 Por Juan Pablo Strappazzon

En la mañana de este sábado, alrededor de las 10:25, un motociclista sufrió un grave accidente vial con su rodado. El hecho se produjo en la intersección de calle Las Correas y 9 de Julio, en La Colonia, departamento de Junín.

Motociclista permanece en estado grave tras accidente en Junín

Según fuentes policiales, el accidente se produjo cuando un hombre, C.A. de 45 años, circulaba en una motocicleta Motomel 125 cc de color negro, sin acompañantes, por calle Las Correas en dirección norte. Al pasar por la intersección con calle 9 de Julio, perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

De inmediato, se hizo presente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que trasladó al motociclista al Hospital Perrupato. Tras la evaluación médica, se le diagnosticó un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave, por lo que quedó internado bajo estricta observación en dicho nosocomio.

El procedimiento estuvo a cargo de la Subcomisaría La Colonia, que intervino para asegurar el lugar del accidente y colaborar con las autoridades médicas en las tareas de asistencia y registro del hecho.

