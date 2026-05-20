20 de mayo de 2026
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Junín

Junín recibe la 3ª fecha de los Tradicionales con más de 100 pilotos inscriptos

Las Categorías Tradicionales correrán este domingo en el Departamento de Junín con un parque récord y siete divisionales en pista. Mirá lo que se viene.

El autódromo Guido Maineri de Junín albergará la tercera fecha del campeonato 2026 de las Categorías Tradicionales. &nbsp;

El autódromo Guido Maineri de Junín albergará la tercera fecha del campeonato 2026 de las Categorías Tradicionales.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Categorías Tradicionales volverán a acelerar este domingo 24 de mayo en el autódromo Guido Maineri de Junín, donde se disputará la tercera fecha del campeonato 2026 bajo el nombre de Gran Premio Raúl Imberti. La competencia llegará con enorme expectativa luego del gran espectáculo brindado en San Rafael y contará, hasta el momento, con más de 100 pilotos inscriptos entre todas las categorías.

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De acuerdo a la nómina preliminar de inscriptos, la categoría con mayor cantidad de autos será nuevamente la 850 Grupo 1, que reunirá a pilotos como Matías Andino, Marcelo Bonino, Lucas Fosco, Omar Comiso, Alihuén Casanoves, Diego Lopresti y Emiliano Locolo, entre muchos otros.

También habrá una fuerte presencia en la Fórmula 1.100, donde aparecen nombres destacados como Matías Morgado, Pablo Abalos, Ezequiel Rodríguez y Fernando Fama.

La actividad se completará con las divisionales Grupo 3, Monomarca Fiat, Sport 4, TC Junior y TC Tradicional, categoría que volverá a pista luego de no haber podido correr en San Rafael por falta de parque mínimo.

Tradicionales (1)

Las Tradicionales vienen de una gran fecha en San Rafael

La última competencia disputada en el autódromo de Las Paredes dejó finales muy entretenidas y definiciones ajustadas que mantuvieron el suspenso hasta las últimas vueltas.

En aquella fecha se destacaron las victorias de Lucas Fosco en la Clase 850, Alejandro Urbisci en Fórmula 1.100, Iván Ramírez en TC Junior y Javier Mesas en Monomarca Fiat.

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana se produjo en la categoría Sport 4, donde Martín Olivera ganó en su debut y compartió podio junto a su tío Miguel Olivera, dejando una de las grandes postales del año en el automovilismo mendocino.

Con ese antecedente inmediato, el ambiente fierrero espera otra jornada cargada de maniobras al límite y grandes espectáculos en pista.

Tradicionales (2)

Cómo será la actividad en el Guido Maineri

La actividad oficial comenzará el domingo desde las 11:00, aunque el autódromo abrirá sus puertas a partir de las 8:00 para recibir a equipos, pilotos y fanáticos. La organización confirmó además que las finales tendrán transmisión en vivo a través de las plataformas de AMD Sport.

El evento se desarrollará en el histórico circuito Raúl Imberti del autódromo Guido Maineri, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo provincial.

Las categorías que correrán en Junín

  • 850 Grupo 1
  • Fórmula 1.100
  • Grupo 3
  • Monomarca Fiat
  • Sport 4
  • TC Junior
  • TC Tradicional

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