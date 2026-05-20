20 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Cómo quedó Boca en la Libertadores tras su magro empate ante Cruzeiro

Boca Juniors enfrentó al Cruzeiro de Brasil por la dura Copa Libertadores y no pudo salir de la igualdad. Mirá los detalles.

Miguel Merentiel marcó el gol de Boca en un empate que dejó preocupación en La Bombonera. &nbsp;

Miguel Merentiel marcó el gol de Boca en un empate que dejó preocupación en La Bombonera.

 

Por Sitio Andino Deportes

Boca empató 1-1 con Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y complicó seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Claudio Úbeda ganaba con un gol de Miguel Merentiel, pero el conjunto brasileño reaccionó en el complemento y dejó al “Xeneize” obligado a llegar con presión a la última fecha.

Lee además
Boca atraviesa un momento crítico y buscará reaccionar ante Cruzeiro en La Bombonera.  

Boca recibe a Cruzeiro en una final anticipada por la Copa Libertadores: hora y dónde verlo
Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma y enfriar el sueño de Boca Juniors.  

Mazazo a días quedar eliminado del Apertura: Dybala se aleja de Boca

Así quedó parcialmente el Grupo D

  • Cruzeiro – 8 puntos
  • Boca Juniors – 7 puntos
  • Universidad Católica de Chile – 6 puntos*
  • Barcelona de Ecuador – 5 puntos*

*Con partidos pendientes.

La igualdad dejó al equipo argentino en una situación incómoda porque incluso podría terminar la fecha fuera de los puestos de clasificación dependiendo de otros resultados.

Qué necesita Boca para clasificar a octavos

En la última jornada, Boca recibirá a Universidad Católica de Chile en La Bombonera, mientras que Cruzeiro será local frente a Barcelona de Ecuador.

El “Xeneize” llegará con la obligación de ganar para no depender demasiado de otros resultados y evitar una eliminación prematura en la fase de grupos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2056926537631387732&partner=&hide_thread=false

Cómo fue el empate entre Boca y Cruzeiro

Boca había arrancado mejor y logró ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias a Miguel Merentiel, que empujó a la red un excelente tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.

Durante gran parte de la primera mitad, el conjunto argentino mostró intensidad y controló el partido. Sin embargo, en el complemento perdió solidez y Cruzeiro encontró rápidamente el empate mediante Fagner.

La visita además sufrió la expulsión de Gerson a los 22 minutos del segundo tiempo por una dura infracción sobre Paredes, pero ni siquiera con un jugador más Boca logró volver a ponerse en ventaja.

El empate dejó un clima de preocupación en La Bombonera porque el equipo dejó pasar una oportunidad enorme de quedar muy cerca de los octavos de final.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Junín se prepara para otra fiesta del automovilismo mendocino con los Tradicionales

River quiere sellar los octavos de la Sudamericana antes de la final del Apertura

El "Dibu" Martínez busca otra corona europea con Aston Villa ante el sorprendente Friburgo

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

El Mundial 2026 revoluciona el fútbol: mirá todos los detalles de la cita donde Argentina defiende el título

La Lepra sigue haciendo historia en la Copa Libertadores: el nuevo logro sin jugar

Vuelven Los Pumas a Mendoza y hay una apuesta fuerte con Jujuy por el turismo

Andino Mundialista: las estadísticas y hazañas que convirtieron a Argentina en leyenda

LO QUE SE LEE AHORA
Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en el certamen continental.

La Lepra sigue haciendo historia en la Copa Libertadores: el nuevo logro sin jugar

Las Más Leídas

La DGE y Minería lanzaron un curso para Perforista Minero, con gran salida laboral. Imagen creada con IA

La DGE y Minería lanzaron una carrera con gran salida laboral

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia.

Caos en el Hospital Notti: el drástico pedido de las autoridades tras el colapso de la guardia

Investigan un posible femicidio en Junín. 

Conmoción en Junín por el hallazgo de una mujer muerta e incinerada

Margarita Gutiérrez, la víctima de un posible femicidio en Junín. 

Homicidio en un robo o un femicidio familiar, las hipótesis por la mujer muerta en Junín

Renunció Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor.

Los motivos de la renuncia de Justo José Báscolo como coordinador del paso Cristo Redentor