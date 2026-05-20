Cómo quedó Boca en la Libertadores tras su magro empate ante Cruzeiro

Boca empató 1-1 con Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y complicó seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final. El equipo dirigido por Claudio Úbeda ganaba con un gol de Miguel Merentiel, pero el conjunto brasileño reaccionó en el complemento y dejó al “Xeneize” obligado a llegar con presión a la última fecha.
Cómo quedó Boca en la tabla tras el empate con Cruzeiro
Boca había arrancado mejor y logró ponerse en ventaja a los 15 minutos del primer tiempo gracias a Miguel Merentiel, que empujó a la red un excelente tiro libre ejecutado por Leandro Paredes.
Durante gran parte de la primera mitad, el conjunto argentino mostró intensidad y controló el partido. Sin embargo, en el complemento perdió solidez y Cruzeiro encontró rápidamente el empate mediante Fagner.
La visita además sufrió la expulsión de Gerson a los 22 minutos del segundo tiempo por una dura infracción sobre Paredes, pero ni siquiera con un jugador más Boca logró volver a ponerse en ventaja.
El empate dejó un clima de preocupación en La Bombonera porque el equipo dejó pasar una oportunidad enorme de quedar muy cerca de los octavos de final.