Boca recibe a Cruzeiro en una final anticipada por la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Boca Juniors recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores , en un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificación a octavos de final. El equipo dirigido por Diego Martínez llega golpeado por recientes eliminaciones y necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en el máximo torneo continental.

El “Xeneize” atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada y ya no tiene margen de error en el torneo continental. Luego de quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Huracán en La Bombonera, el clima futbolístico y anímico alrededor del equipo se volvió extremadamente tenso.

Además, en la Copa Libertadores , Boca también sufrió dos derrotas consecutivas fuera de casa: cayó frente a Cruzeiro y posteriormente perdió ante Barcelona de Ecuador , resultados que lo dejaron en el tercer lugar del Grupo D y obligado a sumar de a tres este martes.

A pesar del complejo panorama, el conjunto argentino todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda. Incluso, si consigue victorias en los dos encuentros restantes, terminará como líder del grupo. Esa posibilidad mantiene viva la ilusión de un equipo que necesita reaccionar de inmediato para evitar otro golpe deportivo.

Cómo llega Cruzeiro al duelo en La Bombonera

El conjunto brasileño lidera el Grupo D junto a Universidad Católica de Chile y buscará dar un golpe clave en Buenos Aires. Cruzeiro suma siete puntos y viene de igualar sin goles frente al elenco chileno en la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, el presente del equipo dirigido por Artur Jorge en el Brasileirao dista mucho de ser ideal. El conjunto de Belo Horizonte atraviesa una floja campaña a nivel local y marcha en la parte baja de la tabla, incluso cerca de los puestos de descenso.

De todos modos, el rendimiento internacional de Cruzeiro viene siendo mucho más sólido. El equipo brasileño logró hacerse fuerte como local y ahora intentará aprovechar el difícil contexto futbolístico y emocional que atraviesa Boca para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Hora, TV y todos los detalles del partido entre Boca y Cruzeiro

El encuentro se disputará este martes desde las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el encargado del VAR será su compatriota Ángel Arteaga.

El partido contará con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de la cobertura minuto a minuto de Agencia Noticias Argentinas.

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