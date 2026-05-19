19 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético Boca Juniors

Boca recibe a Cruzeiro en una final anticipada por la Copa Libertadores: hora y dónde verlo

Boca Juniors enfrenta al Cruzeiro de Brasil por la dura Copa Libertadores con la obligación de ganar para seguir dependiendo de sí mismo. Mirá los detalles.

Boca atraviesa un momento crítico y buscará reaccionar ante Cruzeiro en La Bombonera. &nbsp;

Boca atraviesa un momento crítico y buscará reaccionar ante Cruzeiro en La Bombonera.

 

Por Sitio Andino Deportes

Boca Juniors recibirá este martes a Cruzeiro de Brasil por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido decisivo para sus aspiraciones de clasificación a octavos de final. El equipo dirigido por Diego Martínez llega golpeado por recientes eliminaciones y necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en el máximo torneo continental.

Lee además
Paulo Dybala estaría cerca de renovar con la Roma y enfriar el sueño de Boca Juniors.  

Mazazo a días quedar eliminado del Apertura: Dybala se aleja de Boca
Boca no pudo.

Huracán amargó a Boca que quedó eliminado del Apertura

Además, en la Copa Libertadores, Boca también sufrió dos derrotas consecutivas fuera de casa: cayó frente a Cruzeiro y posteriormente perdió ante Barcelona de Ecuador, resultados que lo dejaron en el tercer lugar del Grupo D y obligado a sumar de a tres este martes.

A pesar del complejo panorama, el conjunto argentino todavía depende de sí mismo para avanzar de ronda. Incluso, si consigue victorias en los dos encuentros restantes, terminará como líder del grupo. Esa posibilidad mantiene viva la ilusión de un equipo que necesita reaccionar de inmediato para evitar otro golpe deportivo.

Cómo llega Cruzeiro al duelo en La Bombonera

El conjunto brasileño lidera el Grupo D junto a Universidad Católica de Chile y buscará dar un golpe clave en Buenos Aires. Cruzeiro suma siete puntos y viene de igualar sin goles frente al elenco chileno en la última jornada de la fase de grupos.

Sin embargo, el presente del equipo dirigido por Artur Jorge en el Brasileirao dista mucho de ser ideal. El conjunto de Belo Horizonte atraviesa una floja campaña a nivel local y marcha en la parte baja de la tabla, incluso cerca de los puestos de descenso.

De todos modos, el rendimiento internacional de Cruzeiro viene siendo mucho más sólido. El equipo brasileño logró hacerse fuerte como local y ahora intentará aprovechar el difícil contexto futbolístico y emocional que atraviesa Boca para acercarse a la clasificación a los octavos de final.

Hora, TV y todos los detalles del partido entre Boca y Cruzeiro

El encuentro se disputará este martes desde las 21:30 en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que el encargado del VAR será su compatriota Ángel Arteaga.

El partido contará con transmisión de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de la cobertura minuto a minuto de Agencia Noticias Argentinas.

La síntesis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Balliro-Tarifa dominaron el Rally Safari en Lavalle: repasá todos los ganadores

El Dakar 2027 ya tiene sus etapas confirmadas: conocé lo que se viene

El mendocino Fabrizio Maggini volvió al podio en el TC Mouras y se afianza entre los mejores del campeonato

Estos son ganadores de los Premios Huarpe 2025: fiesta del deporte mendocino

Nicolás Varrone corre en Canadá con la Fórmula 2: todo lo que hay que saber

Gran remontada de Francisco Comesaña en Ginebra

Fuerte denuncia contra Alejandro Domínguez sacude a la Conmebol

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección argentina defiende el título en el exigente Mundial 2026.

Argentina en el Mundial 2026: fixture, convocados, rivales y guía completa de la Scaloneta

Las Más Leídas

Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis

El descuido de un abogado que terminó en una condena millonaria a favor de su cliente

Repechaje en Gran Hermano 2026: quiénes entran, los que se bajaron y cómo cambia el juego el miércoles

Escándalo en Gran Hermano con la lista del repechaje y dos figuras que pegaron el portazo en vivo

Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá revisar tanto los cuestionamientos de la defensa

El caso Bento suma otro capítulo: la Fiscalía apeló el fallo que lo condenó a 18 años de cárcel

A días de la inauguración del gasoducto, escala el conflicto entre departamentos. video

Escala el conflicto en el Sur por el gasoducto: "Si Molero no paga, Alvear se quedaría sin gas"

Diversas producciones regionales se beneficiarian con el proyecto presentado por los diputados de Mendoza y San Juan

Mendoza y San Juan van contra las bebidas azucaradas con una nueva ley nacional