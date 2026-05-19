19 de mayo de 2026
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Francisco Comesaña

Francisco Comesaña reaccionó en Ginebra y logró un triunfazo para meterse en octavos de final

El argentino Francisco Comesaña venció al francés Valentin Royer en tres sets y avanzó en el ATP de tenis 250 de Ginebra. Mirá lo sucedido.

Francisco Comesaña dio vuelta un duro partido ante Valentin Royer y avanzó a octavos en el torneo suizo. &nbsp;

Francisco Comesaña dio vuelta un duro partido ante Valentin Royer y avanzó a octavos en el torneo suizo.

 

Por Sitio Andino Deportes

Francisco Comesaña consiguió este lunes una valiosa victoria en el ATP 250 de Ginebra luego de derrotar en tres sets al francés Valentin Royer y avanzar a los octavos de final del certamen suizo. El marplatense reaccionó tras perder el primer parcial, mostró una importante recuperación tenística y logró cortar una racha de resultados adversos antes de la llegada de Roland Garros.

Comesaña volvió a sonreír tras dos duras eliminaciones

El argentino logró recuperarse después de un inicio de mayo complicado y consiguió una victoria clave para ganar confianza antes del segundo Grand Slam de la temporada. Como informó Agencia Noticias Argentinas, el tenista marplatense venía golpeado por dos rápidas eliminaciones: primero cayó en la ronda inicial del Challenger de Valencia frente al español Pablo Carreño Busta y luego perdió en su debut en el Masters 1000 de Roma ante el alemán Jan-Lennard Struff.

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En ese contexto, el triunfo conseguido en Ginebra aparece como un fuerte alivio para Comesaña, que necesitaba reencontrarse con buenas sensaciones dentro de la cancha y volver a sumar una victoria importante en el circuito ATP. Además, el argentino ya tenía antecedentes positivos ante Royer, a quien había derrotado en enero durante el torneo de Auckland, y volvió a imponerse en un partido muy cambiante y exigente desde lo físico y mental.

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Cómo fue la victoria de Francisco Comesaña en Ginebra

El marplatense perdió el primer set, reaccionó en el segundo y terminó imponiéndose en una definición muy pareja. Durante el arranque del encuentro, Valentin Royer mostró mayor contundencia y logró quebrar dos veces consecutivas para adelantarse rápidamente 5-2 en el primer parcial. Comesaña no consiguió reaccionar y el francés terminó cerrando la manga por 6-2.

Sin embargo, el argentino cambió por completo su actitud en el segundo set. Más agresivo desde el fondo, con mejores porcentajes de saque y una postura mucho más ofensiva, Comesaña quebró temprano y logró sostener la ventaja incluso después de una interrupción por lluvia cuando estaba 5-2 arriba. Finalmente, el marplatense se quedó con el segundo parcial por 6-3 y llevó el partido a un tercer set decisivo.

En la manga definitiva, todo se mantuvo extremadamente parejo hasta el 3-3, momento en el que el argentino consiguió un quiebre clave para adelantarse 4-3. Aunque Royer recuperó rápidamente el break, Comesaña volvió a golpear sobre el cierre y terminó llevándose el set por 6-4 para avanzar a los octavos de final del torneo suizo.

El próximo desafío de Comesaña en Suiza

El argentino enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el estadounidense Nishesh Basavareddy y el español Jaume Munar. El ATP 250 de Ginebra funciona como uno de los últimos torneos preparatorios antes del inicio de Roland Garros, por lo que cada victoria resulta fundamental para llegar con ritmo y confianza al segundo Grand Slam del año.

Por otra parte, la jornada dejó resultados negativos para otros argentinos. Thiago Tirante cayó en sets corridos frente al francés Arthur Rinderknech, mientras que Sebastián Báez perdió ante el estadounidense Alex Michelsen. Aun así, la gran noticia del día para el tenis argentino pasó por la recuperación de Francisco Comesaña, que mostró carácter, reacción y personalidad para revertir un partido complejo y mantenerse con vida en el torneo suizo.

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