19 de mayo de 2026
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Premios Huarpe

Premios Huarpe 2025: todos los ganadores de la histórica gala del deporte mendocino

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza distinguió a los mejores deportistas de la temporada 2025 en una emotiva ceremonia. Mirá lo sucedido.

La tradicional gala de los Premios Huarpe reunió a las principales figuras del deporte mendocino en el Cine Teatro Plaza. &nbsp;

La tradicional gala de los Premios Huarpe reunió a las principales figuras del deporte mendocino en el Cine Teatro Plaza.

 

Por Sitio Andino Deportes

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza celebró una nueva edición de los tradicionales Premios Huarpe, donde distinguió a los deportistas más destacados de la temporada 2025 en diferentes disciplinas. La ceremonia se desarrolló en el Cine Teatro Plaza y contó con la presencia de dirigentes, autoridades, entrenadores y atletas que fueron protagonistas durante el último año deportivo.

Una noche especial para el deporte mendocino

La gala reunió a representantes de 58 disciplinas y volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Muchos de los nominados estuvieron acompañados por familiares y allegados, mientras que otros no pudieron asistir debido a competencias fuera de Mendoza.

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Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento al piloto Juan Cruz Yacopini, ganador del premio en automovilismo, mientras que también hubo fuertes ovaciones para los representantes de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, instituciones que recibieron un Huarpe honorífico por sus históricos logros deportivos.

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La Lepra, el Lobo y los reconocimientos más emotivos

Además de las ternas deportivas, el evento tuvo varios homenajes especiales que marcaron algunos de los momentos más emocionantes de la noche. Independiente Rivadavia fue distinguido por la obtención de la Copa Argentina, mientras que Gimnasia y Esgrima recibió un reconocimiento por su histórico ascenso a Primera División.

Por el lado de la “Lepra”, estuvieron presentes el vicepresidente Beto Rez Masud y Tomás Bottari, una de las figuras del equipo dirigido por Alfredo Berti. En tanto, por el “Lobo” participó una delegación encabezada por la vicepresidenta Carina Legrotaglie.

Premios Huarpe
La Lepra y el Lobo fueron reconocidos.

La Lepra y el Lobo fueron reconocidos.

Es un premio al esfuerzo. Hemos sido reconocidos con un Huarpe y es un honor en esta provincia tener esta distinción”, expresó Rez Masud durante la ceremonia, agradeciendo además al cuerpo técnico, dirigentes, jugadores y colaboradores del club.

Otro de los reconocimientos destacados fue para Agustín Gómez, capitán de Marista, quien recibió el premio en rugby luego de la conquista del Torneo del Interior A. El jugador aseguró sentirse “muy contento” y destacó que el reconocimiento representó a todo el grupo que consiguió el histórico logro deportivo.

Todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025

La edición 2025 volvió a premiar a los mejores exponentes del deporte provincial en una enorme variedad de disciplinas. Entre los principales galardonados aparecieron nombres destacados como Ignacio Erario en atletismo, Julieta Benedetti en ciclismo, Tomás Marchiori en fútbol internacional y Primera A, Agustín Loser en vóley masculino y Juan Cruz Yacopini en automovilismo.

También recibieron distinciones deportistas como Luciana Napolitano, Zoe Gómez, Camila Arra, Facundo Navarro, Mateo Di Leo, Catalina Roggerone y Candela Tamborindegui, entre muchos otros representantes del deporte mendocino.

En el cierre de la ceremonia se realizó un emotivo homenaje audiovisual dedicado a glorias del deporte mendocino fallecidas recientemente y luego se entregó la tradicional Cruz al Mérito Deportivo, que quedó en manos del Club Sportivo Independiente Rivadavia como broche de oro de la noche.

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Los ganadores de los Premios Huarpe 2025 (ordenados alfabéticamente)

  • Ajedrez: Martín Herrera
  • Atletismo: Ignacio Erario
  • Automovilismo: Juan Cruz Yacopini
  • Básquetbol femenino: Camila Arra
  • Básquetbol masculino: Andrés Berman
  • Beach handball: Lucas Sossich
  • Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno
  • Bochas: Héctor Correas
  • Boxeo: Alfredo Soto
  • Ciclismo BMX: Federico Villegas
  • Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles
  • Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti
  • Deporte adaptado: Candela Tamborindegui
  • Equitación: Lucas Mesa
  • Esgrima: Genaro Ivars
  • Fútbol femenino local: Luciana Napolitano
  • Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone
  • Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori
  • Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole
  • Futsal femenino: Agostina Morales
  • Futsal masculino: Facundo Torres
  • Gimnasia aérobica: Valentina Oros
  • Gimnasia artística: Delfina Estoco
  • Golf: Andrés Benenati
  • Handball femenino: Sofía Manzano
  • Handball masculino: Alejo Mallea
  • Hockey en línea: Pilar Marengo
  • Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra
  • Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria
  • Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim
  • Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro
  • Judo: Zoe Miranda
  • Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias
  • Karting: Francisco Figueroa
  • Kickboxing: Sahid Morán
  • Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos
  • Motociclismo: Julián Sánchez
  • Natación: Benjamín Mello
  • Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio
  • Pádel: Jeremías Rufino
  • Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia
  • Pelota a mano: Adrián Astorga
  • Pelota a paleta: Gabriel Blanco
  • Pesas: Tobías Lucero
  • Polo: Felipe Bernal
  • Remo: Martín Mansilla
  • Rugby: Agustín Gómez
  • Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti
  • Taekwondo: Mateo Di Leo
  • Tenis: Gaspar Martaux
  • Tenis de mesa: Francisco Sanchi
  • Tiro: Mariano Higgs
  • Trail running: Camila Cioffi
  • Triatlón: María Emilia Vargas
  • Turf: Facundo Campos
  • Vóleibol femenino: Zoe Gómez
  • Vóleibol masculino: Agustín Loser
  • Windsurf: Constanza Almenara

Huarpe Honorífico

  • Gimnasia y Esgrima (fútbol)
  • Gustavo Oriozabala (natación en aguas abiertas)
  • Independiente Rivadavia (fútbol)

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