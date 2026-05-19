Premios Huarpe 2025: todos los ganadores de la histórica gala del deporte mendocino

La tradicional gala de los Premios Huarpe reunió a las principales figuras del deporte mendocino en el Cine Teatro Plaza.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Mendoza celebró una nueva edición de los tradicionales Premios Huarpe , donde distinguió a los deportistas más destacados de la temporada 2025 en diferentes disciplinas. La ceremonia se desarrolló en el Cine Teatro Plaza y contó con la presencia de dirigentes, autoridades, entrenadores y atletas que fueron protagonistas durante el último año deportivo.

La gala reunió a representantes de 58 disciplinas y volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la provincia. Muchos de los nominados estuvieron acompañados por familiares y allegados, mientras que otros no pudieron asistir debido a competencias fuera de Mendoza.

El Dakar 2027 ya tiene sus etapas confirmadas: conocé lo que se viene

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reconocimiento al piloto Juan Cruz Yacopini , ganador del premio en automovilismo, mientras que también hubo fuertes ovaciones para los representantes de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima , instituciones que recibieron un Huarpe honorífico por sus históricos logros deportivos.

El presidente del Círculo, Lucio Ortiz, encabezó una ceremonia que además contó con el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de Mendoza. Durante la gala, el subsecretario Federico Chiapetta destacó la importancia histórica de la premiación y remarcó el valor del trabajo realizado por clubes, entrenadores y familias en el crecimiento del deporte mendocino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/2056552974147555757&partner=&hide_thread=false 80 años de los Premios Huarpe



Participamos de una velada muy especial en el Cine Teatro Plaza, donde reconocimos a deportistas de distintas disciplinas que representan la máxima excelencia de nuestro deporte mendocino. pic.twitter.com/Ah6TbN8aYx — Diego Costarelli (@diegocostarelli) May 19, 2026

La Lepra, el Lobo y los reconocimientos más emotivos

Además de las ternas deportivas, el evento tuvo varios homenajes especiales que marcaron algunos de los momentos más emocionantes de la noche. Independiente Rivadavia fue distinguido por la obtención de la Copa Argentina, mientras que Gimnasia y Esgrima recibió un reconocimiento por su histórico ascenso a Primera División.

Por el lado de la “Lepra”, estuvieron presentes el vicepresidente Beto Rez Masud y Tomás Bottari, una de las figuras del equipo dirigido por Alfredo Berti. En tanto, por el “Lobo” participó una delegación encabezada por la vicepresidenta Carina Legrotaglie.

Premios Huarpe La Lepra y el Lobo fueron reconocidos.

“Es un premio al esfuerzo. Hemos sido reconocidos con un Huarpe y es un honor en esta provincia tener esta distinción”, expresó Rez Masud durante la ceremonia, agradeciendo además al cuerpo técnico, dirigentes, jugadores y colaboradores del club.

Otro de los reconocimientos destacados fue para Agustín Gómez, capitán de Marista, quien recibió el premio en rugby luego de la conquista del Torneo del Interior A. El jugador aseguró sentirse “muy contento” y destacó que el reconocimiento representó a todo el grupo que consiguió el histórico logro deportivo.

Todos los ganadores de los Premios Huarpe 2025

La edición 2025 volvió a premiar a los mejores exponentes del deporte provincial en una enorme variedad de disciplinas. Entre los principales galardonados aparecieron nombres destacados como Ignacio Erario en atletismo, Julieta Benedetti en ciclismo, Tomás Marchiori en fútbol internacional y Primera A, Agustín Loser en vóley masculino y Juan Cruz Yacopini en automovilismo.

También recibieron distinciones deportistas como Luciana Napolitano, Zoe Gómez, Camila Arra, Facundo Navarro, Mateo Di Leo, Catalina Roggerone y Candela Tamborindegui, entre muchos otros representantes del deporte mendocino.

En el cierre de la ceremonia se realizó un emotivo homenaje audiovisual dedicado a glorias del deporte mendocino fallecidas recientemente y luego se entregó la tradicional Cruz al Mérito Deportivo, que quedó en manos del Club Sportivo Independiente Rivadavia como broche de oro de la noche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TadeoGZ/status/2056533206157910196&partner=&hide_thread=false Detrás de cada deportista hay años de esfuerzo, disciplina y constancia. Valores que también ayudan a formar a muchos jóvenes mendocinos.



Los Premios Huarpe y la Cruz al Mérito Deportivo reconocen justamente eso; el compromiso y la dedicación de quienes representan al deporte de… pic.twitter.com/LEn4gyUbNG — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) May 19, 2026

Los ganadores de los Premios Huarpe 2025 (ordenados alfabéticamente)

Ajedrez: Martín Herrera

Martín Herrera Atletismo: Ignacio Erario

Ignacio Erario Automovilismo: Juan Cruz Yacopini

Juan Cruz Yacopini Básquetbol femenino: Camila Arra

Camila Arra Básquetbol masculino: Andrés Berman

Andrés Berman Beach handball: Lucas Sossich

Lucas Sossich Beach voley: Bautista Amieva y Maciel Bueno

Bautista Amieva y Maciel Bueno Bochas: Héctor Correas

Héctor Correas Boxeo: Alfredo Soto

Alfredo Soto Ciclismo BMX: Federico Villegas

Federico Villegas Ciclismo de montaña (Mountain bike): Lucía Miralles

Lucía Miralles Ciclismo de pista y ruta: Julieta Benedetti

Julieta Benedetti Deporte adaptado: Candela Tamborindegui

Candela Tamborindegui Equitación: Lucas Mesa

Lucas Mesa Esgrima: Genaro Ivars

Genaro Ivars Fútbol femenino local: Luciana Napolitano

Luciana Napolitano Fútbol femenino nacional e internacional: Catalina Roggerone

Catalina Roggerone Fútbol Internacional y Primera A: Tomás Marchiori

Tomás Marchiori Fútbol Primera Nacional, Federal y Liga: Pablo Dellarole

Pablo Dellarole Futsal femenino: Agostina Morales

Agostina Morales Futsal masculino: Facundo Torres

Facundo Torres Gimnasia aérobica: Valentina Oros

Valentina Oros Gimnasia artística: Delfina Estoco

Delfina Estoco Golf: Andrés Benenati

Andrés Benenati Handball femenino: Sofía Manzano

Sofía Manzano Handball masculino: Alejo Mallea

Alejo Mallea Hockey en línea: Pilar Marengo

Pilar Marengo Hockey sobre césped femenino: Milagros Alastra

Milagros Alastra Hockey sobre césped masculino: Luciano Coria

Luciano Coria Hockey sobre patines femenino: Yamila Nahim

Yamila Nahim Hockey sobre patines masculino: Facundo Navarro

Facundo Navarro Judo: Zoe Miranda

Zoe Miranda Karate: Angelo Bicocca Cobarrubias

Angelo Bicocca Cobarrubias Karting: Francisco Figueroa

Francisco Figueroa Kickboxing: Sahid Morán

Sahid Morán Montañismo: Rodrigo Orellano y Juan Bustos

Rodrigo Orellano y Juan Bustos Motociclismo: Julián Sánchez

Julián Sánchez Natación: Benjamín Mello

Benjamín Mello Natación Aguas Abiertas: Martina Contreras Giorgio

Martina Contreras Giorgio Pádel: Jeremías Rufino

Jeremías Rufino Patinaje artístico: Camila Florencia Bertuggia

Camila Florencia Bertuggia Pelota a mano: Adrián Astorga

Adrián Astorga Pelota a paleta: Gabriel Blanco

Gabriel Blanco Pesas: Tobías Lucero

Tobías Lucero Polo: Felipe Bernal

Felipe Bernal Remo: Martín Mansilla

Martín Mansilla Rugby: Agustín Gómez

Agustín Gómez Sóftbol: Chiara Victoria Anea Sulti

Chiara Victoria Anea Sulti Taekwondo: Mateo Di Leo

Mateo Di Leo Tenis: Gaspar Martaux

Gaspar Martaux Tenis de mesa: Francisco Sanchi

Francisco Sanchi Tiro: Mariano Higgs

Mariano Higgs Trail running: Camila Cioffi

Camila Cioffi Triatlón: María Emilia Vargas

María Emilia Vargas Turf: Facundo Campos

Facundo Campos Vóleibol femenino: Zoe Gómez

Zoe Gómez Vóleibol masculino: Agustín Loser

Agustín Loser Windsurf: Constanza Almenara

Huarpe Honorífico