26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Junín

Las Tradicionales dieron un show total en Junín con finales apretadas

Las Categorías Tradicionales disputaron una espectacular tercera fecha en Junín con grandes maniobras en el departamento de Junín. Mirá lo sucedido.

El autódromo Guido Maineri de Junín recibió una multitudinaria tercera fecha de las Categorías Tradicionales. &nbsp;

El autódromo Guido Maineri de Junín recibió una multitudinaria tercera fecha de las Categorías Tradicionales.

 

 Por Martín Sebastián Colucci

Las Categorías Tradicionales disputaron este domingo una espectacular tercera fecha del campeonato 2026 en el autódromo Guido Maineri de Junín, donde más de 100 pilotos protagonizaron finales vibrantes y cargadas de sobrepasos en siete divisionales distintas. El Gran Premio Raúl Imberti entregó definiciones muy ajustadas y mantuvo el suspenso hasta la bandera a cuadros en varias categorías.

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En la Fórmula 1100, Matías Morgado dominó con autoridad y se llevó una carrera muy intensa tras marcar 9:17.566. Detrás terminaron Sebastián Caruso a 1.008 y Pablo Abalos a 16.144.

La Monomarca Fiat tuvo otra definición atrapante con victoria para Matías Fioquetti - Damiani Santiago, escoltados muy de cerca por Alfredo Javier Andino - Matías Javier Andino, que finalizaron a solo 0.971.

Tradicionales (2)

Finales ajustadas y mucho espectáculo en pista

El TC Juniors volvió a ofrecer una carrera muy disputada y terminó con triunfo de Agustín Conte luego de completar las 12 vueltas en 13:42.949. Iván Ramírez finalizó segundo a apenas 1.288, mientras que José Fioquetti - Leonardo Fioquetti cerraron el podio.

En el Grupo 3, la dupla integrada por Ayrton Malizia - Diego Gomes logró imponerse con un sólido ritmo de carrera y una diferencia de 17.177 sobre Joaquín Barisón.

Otra de las categorías que entregó grandes maniobras fue el Sport 4, donde Diego Gómez ganó tras una final muy exigente con un tiempo de 11:44.144. Más atrás llegaron Federico Rodríguez y Tiago Carreras.

Tradicionales (3)

Marcelo Vicente ganó en el regreso del TC Tradicional

El regreso del TC Tradicional fue otro de los grandes atractivos del fin de semana en Junín y la victoria quedó para Marcelo Vicente, que se quedó con la final tras completar las 12 vueltas en 11:45.490.

La pelea por la punta fue muy cerrada durante gran parte de la competencia, ya que Pablo Catana terminó a apenas 1.935, mientras que Rubén Vicente completó el podio.

La tercera fecha volvió a confirmar el gran presente de las Categorías Tradicionales, que siguen creciendo carrera tras carrera en el automovilismo mendocino.

Tradicionales (4)

Todos los resultados de las Categorías Tradicionales

850

  • Sebastián Fusari - Nazarena Fusari — 13:22.859
  • Omar Comiso — a 1.187
  • Lucas Fosco — a 2.051

Monomarca

  • Matías Fioquetti - Damiani Santiago — 9:17.274
  • Alfredo Javier Andino - Matías Javier Andino — a 0.971
  • Javier Mesas — a 13.346

Fórmula 1100

  • Matías Morgado — 9:17.566
  • Sebastián Caruso — a 1.008
  • Pablo Abalos — a 16.144

TC Juniors

  • Agustín Conte — 13:42.949
  • Iván Ramírez — a 1.288
  • José Fioquetti - Leonardo Fioquetti — a 12.491

Grupo 3

  • Ayrton Malizia - Diego Gomes — 12:06.482
  • Joaquín Barisón — a 17.177
  • Juan Pablo Fama — a 31.356

Sport 4

  • Diego Gómez — 11:44.144
  • Federico Rodríguez — a 8.732
  • Tiago Carreras — a 22.657

TC Tradicional

  • Marcelo Vicente — 11:45.490
  • Pablo Catana — a 1.935
  • Rubén Vicente — a 8.376
Tradicionales (5)

Lo que se viene

Vale recordar, que la próxima fecha de las Categorías Tradicionales se disputará el fin de semana del 28 de junio.

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