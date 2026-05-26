Las Tradicionales dieron un show total en Junín con finales apretadas

Las Categorías Tradicionales disputaron este domingo una espectacular tercera fecha del campeonato 2026 en el autódromo Guido Maineri de Junín, donde más de 100 pilotos protagonizaron finales vibrantes y cargadas de sobrepasos en siete divisionales distintas. El Gran Premio Raúl Imberti entregó definiciones muy ajustadas y mantuvo el suspenso hasta la bandera a cuadros en varias categorías.
En la Fórmula 1100, Matías Morgado dominó con autoridad y se llevó una carrera muy intensa tras marcar 9:17.566. Detrás terminaron Sebastián Caruso a 1.008 y Pablo Abalos a 16.144.
La Monomarca Fiat tuvo otra definición atrapante con victoria para Matías Fioquetti - Damiani Santiago, escoltados muy de cerca por Alfredo Javier Andino - Matías Javier Andino, que finalizaron a solo 0.971.
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Finales ajustadas y mucho espectáculo en pista
El TC Juniors volvió a ofrecer una carrera muy disputada y terminó con triunfo de Agustín Conte luego de completar las 12 vueltas en 13:42.949. Iván Ramírez finalizó segundo a apenas 1.288, mientras que José Fioquetti - Leonardo Fioquetti cerraron el podio.
En el Grupo 3, la dupla integrada por Ayrton Malizia - Diego Gomes logró imponerse con un sólido ritmo de carrera y una diferencia de 17.177 sobre Joaquín Barisón.
Otra de las categorías que entregó grandes maniobras fue el Sport 4, donde Diego Gómez ganó tras una final muy exigente con un tiempo de 11:44.144. Más atrás llegaron Federico Rodríguez y Tiago Carreras.
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Marcelo Vicente ganó en el regreso del TC Tradicional
El regreso del TC Tradicional fue otro de los grandes atractivos del fin de semana en Junín y la victoria quedó para Marcelo Vicente, que se quedó con la final tras completar las 12 vueltas en 11:45.490.
La pelea por la punta fue muy cerrada durante gran parte de la competencia, ya que Pablo Catana terminó a apenas 1.935, mientras que Rubén Vicente completó el podio.
La tercera fecha volvió a confirmar el gran presente de las Categorías Tradicionales, que siguen creciendo carrera tras carrera en el automovilismo mendocino.
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Todos los resultados de las Categorías Tradicionales
850
Sebastián Fusari - Nazarena Fusari — 13:22.859
Omar Comiso — a 1.187
Lucas Fosco — a 2.051
Monomarca
Matías Fioquetti - Damiani Santiago — 9:17.274
Alfredo Javier Andino - Matías Javier Andino — a 0.971
Javier Mesas — a 13.346
Fórmula 1100
Matías Morgado — 9:17.566
Sebastián Caruso — a 1.008
Pablo Abalos — a 16.144
TC Juniors
Agustín Conte — 13:42.949
Iván Ramírez — a 1.288
José Fioquetti - Leonardo Fioquetti — a 12.491
Grupo 3
Ayrton Malizia - Diego Gomes — 12:06.482
Joaquín Barisón — a 17.177
Juan Pablo Fama — a 31.356
Sport 4
Diego Gómez — 11:44.144
Federico Rodríguez — a 8.732
Tiago Carreras — a 22.657
TC Tradicional
Marcelo Vicente — 11:45.490
Pablo Catana — a 1.935
Rubén Vicente — a 8.376
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Lo que se viene
Vale recordar, que la próxima fecha de las Categorías Tradicionales se disputará el fin de semana del 28 de junio.