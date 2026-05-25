Talleres textiles de Mendoza participaron de una jornada de capacitación y networking en Junín

El Ministerio de Producción de Mendoza , a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación , realizó un encuentro destinado a fortalecer el sector textil mendocino mediante capacitaciones, intercambio de experiencias y espacios de articulación entre talleres de distintos puntos de la provincia.

La actividad se desarrolló en Junín en el marco del programa Pre-Enlace Plus y contó con la participación de talleres textiles provenientes de Junín, Ciudad, Uspallata y Tupungato.

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Del encuentro participaron la subsecretaria de Empleo y Capacitación, Emilce Vega Espinoza; el intendente de Junín, Mario Abed, y el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, junto a autoridades municipales, talleristas y referentes del sector.

La jornada comenzó en el espacio Junín Punto Limpio, donde se realizó una recorrida y una muestra de producción textil. Posteriormente, las actividades continuaron en la Casa del Bicentenario de La Colonia.

Capacitación en marketing y trabajo colaborativo

Durante el encuentro se desarrollaron distintas instancias de formación vinculadas a marketing, habilidades blandas, trabajo en equipo y marca personal.

Además, se llevaron adelante espacios de networking orientados a fortalecer la vinculación entre talleres textiles y promover nuevas oportunidades de articulación productiva.

Entre las propuestas destacadas figuró la charla “Transformar una prenda en una marca”, junto con capacitaciones enfocadas en estrategias de comercialización y herramientas para potenciar el crecimiento de los emprendimientos textiles.

Una iniciativa para potenciar el desarrollo del sector

Desde la Subsecretaría de Empleo y Capacitación remarcaron la importancia de generar este tipo de espacios para acompañar el crecimiento del sector textil mendocino, fortalecer capacidades y promover el intercambio de experiencias entre emprendedores y talleristas.

La iniciativa fue declarada de Interés Social por el Concejo Deliberante de Junín mediante la Resolución 4635/2026, en reconocimiento a su aporte al desarrollo productivo y laboral de la provincia.