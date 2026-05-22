La historia de Bodegas de Argentina y su influencia en el negocio de la vitivinicultura

Cuando en el año 2001 dos de las organizaciones más antiguas de la industria vitivinícola argentina resolvieron acelerar una decisión que venía madurando desde los años noventa: unificar en una sola entidad la representación gremial y comercial de las bodegas nacionales. De aquella fusión nació Bodegas de Argentina , la cámara empresaria que hoy nuclea a más del 85% del vino fraccionado en botella que se consume en el mercado interno y al 90% de las exportaciones de vino embotellado , medidas en valor.

Las dos instituciones que le dieron origen tenían perfiles complementarios y, en cierta medida, históricamente contrapuestos. La Asociación Vitivinícola Argentina , fundada en Buenos Aires en 1904, operaba como el puente entre la industria y los grandes centros de consumo y distribución del país. El Centro de Bodegueros de Mendoza , creado en 1935 en el corazón de la región cuyana, defendía los intereses del sector productivo primario-industrial y representaba el arraigo territorial de las familias bodegueras. La fusión de ambas instituciones, concretada con 62 bodegas fundadoras , apuntó a disolver esa vieja tensión entre producción y comercialización para presentar una voz corporativa única con peso político real.

Bodegas de Argentina funciona como una asociación civil sin fines de lucro. Se financia a través de cuotas societarias voluntarias, proporcionales al tamaño de cada bodega, y mediante la prestación de servicios específicos como auditorías y certificaciones. Desde sus 62 socios fundadores, la entidad creció hasta superar los 250 socios , distribuidos en todas las regiones vitivinícolas del país.

Un dato que suele pasarse por alto al analizar su composición interna: el 70% de sus socios son pequeñas y medianas empresas o bodegas de carácter familiar. El 30% restante corresponde a los grandes grupos económicos del sector. Esta proporción no es un detalle menor: define las tensiones internas que atraviesa cualquier decisión gremial relevante y obliga a la conducción a arbitrar entre intereses que no siempre convergen. Las bodegas más pequeñas vigilan con atención que las posiciones institucionales no resulten funcionales, de manera encubierta, a la estructura de costos de los grandes conglomerados.

La conducción de la entidad recae en un Comité Ejecutivo integrado por un presidente, vicepresidentes regionales, secretario y tesorero. La gestión operativa cotidiana está a cargo de un director ejecutivo de perfil técnico-gerencial. Las vicepresidencias regionales garantizan representación para zonas como Salta, San Juan, La Rioja, la Patagonia y distintos zonas productoras de Mendoza, evitando que la agenda de la cámara quede capturada exclusivamente por los intereses de la principal provincia productora.

image Las bodegas de argentina tiene su representación en la entidad que nació a principios de los 2000

Ejes de acción

El trabajo de Bodegas de Argentina se estructura en torno a seis áreas estratégicas. La primera es la representación gremial ante organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, función que incluye la negociación frente a políticas fiscales, laborales y cambiarias. La segunda es la promoción del negocio, tanto en el mercado interno (donde el consumo per cápita ha mostrado una tendencia declinante frente a otras bebidas) como en el exterior, en articulación con Wines of Argentina, la entidad específicamente dedicada a la promoción del vino argentino.

El tercer eje es el enoturismo. Desde 2014, Bodegas de Argentina opera como unidad ejecutora del turismo del vino e impulsa la marca "Caminos del Vino", un modelo de venta directa al consumidor que ha demostrado ser uno de los canales más rentables para las bodegas medianas y pequeñas.

El cuarto eje, y quizás el de mayor proyección internacional, es la sustentabilidad. En 2010, la entidad lanzó su Protocolo de Autoevaluación de Sustentabilidad, un estándar de certificación que las bodegas adherentes pueden incluir en sus contraetiquetas. Este sello se ha convertido en un requisito de facto para ingresar a mercados de alto poder adquisitivo en Escandinavia, el Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos, donde los monopolios estatales de compra (como el Systembolaget sueco o el LCBO canadiense) exigen garantías ambientales verificables.

Los dos ejes restantes son la capacitación del sector y el análisis de comercio exterior, área en la que la cámara actúa como centro de información sobre aranceles, barreras para-arancelarias y tendencias de consumo global.

El ecosistema institucional y sus diferencias

Bodegas de Argentina no es la única institución que opera sobre la vitivinicultura argentina, y las confusiones entre entidades son frecuentes. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) es un organismo estatal de control que fiscaliza la genuinidad y aptitud para el consumo del vino; su función es regulatoria, no gremial. El INTA realiza investigación científica aplicada al agro y al mejoramiento genético de vides. La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), creada por ley en 2002, fue durante más de dos décadas el organismo público-privado encargado de gestionar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), financiado mediante aportes obligatorios de las bodegas.

Este último esquema fue modificado en mayo de 2026. A través de la Resolución 55/2026, el Gobierno Nacional dispuso el fin de las contribuciones obligatorias a la COVIAR y ordenó el cierre del PEVI. Bodegas de Argentina recibió la medida con declaraciones favorables, calificando la eliminación de los aportes como un alivio financiero para el sector privado. La decisión, sin embargo, abre un interrogante de fondo: si el sector puede sostener, de manera exclusivamente voluntaria y corporativa, la planificación estratégica de largo plazo que hasta ahora requería de un paraguas institucional con financiamiento legal garantizado.

Una voz que no es neutral

Bodegas de Argentina es un actor político activo, no un observatorio neutral. Su posición histórica contra las retenciones a las exportaciones de vino embotellado (argumento sobre el que insiste en que el vino no es una materia prima sino un producto industrial de alto valor agregado) ilustra el tipo de intervención pública que define su perfil. También impulsa la simplificación de trámites ante el Instituto Nacional de Vitivinicultura y, en los últimos años, ha acompañado las iniciativas de desregulación sectorial.

Desde su fundación hasta hoy, la cámara ha recorrido un camino que va de representar 62 bodegas en un país en crisis a convertirse en la institución privada con mayor peso sobre el comercio exterior de vinos de la región. Su desafío actual consiste en demostrar que esa representatividad, construida sobre la diversidad de sus socios, es compatible con la coherencia estratégica que exige un mercado global cada vez más competitivo.